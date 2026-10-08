Poggi anunció noviembre, su ministra dijo octubre: ¿cuándo llegan los $100 mil?

En el Gobierno de Claudio Poggi, cien mil pesos pueden llegar en octubre o en noviembre. Depende de a quién se escuche. El gobernador anunció la incorporación de la suma fija no remunerativa desde noviembre, con el sueldo que se abonará el viernes 27. Pero la ministra Sosa Herrera aseguró en una entrevista radial que se liquidaría con los haberes de octubre, cuyo pago está previsto para el viernes 30. Para el empleado público, la diferencia es un mes de espera. Para el Gobierno, es una explicación pendiente.

La ministra no dejó una frase suelta que pudiera prestarse a confusión. “A partir de ahora con el sueldo del mes de octubre”, respondió cuando le preguntaron por el comienzo del pago. Después, ante otra consulta, insistió: “Este mes esa suma fija se va a acumular al aumento del 5% que estaba previsto para octubre”. Dos respuestas en la misma dirección. Bastante difícil cargarle el problema al título de un medio.

Porque ahí apareció otra discusión: quién había informado mal. En los audios radiales, los conductores cuentan que recibieron consultas y objeciones de otros medios, incluidos algunos oficiales, y que tuvieron que hacer escuchar la entrevista para demostrar qué había dicho la funcionaria. La escena tiene su ironía: mientras se discutía cómo contar el anuncio, las dos versiones seguían saliendo del propio Gobierno.

La entrevista difundida por Megacable agregó una tercera intervención. Allí, la funcionaria presentada como secretaria de Hacienda ubicó el inicio de los cien mil pesos en noviembre: “Los agentes lo van a ver a partir de noviembre en la liquidación de ese mes”. También precisó que en octubre se aplicará el último tramo del aumento ya anunciado, del 5%, y se eliminará la categoría F, cuyos trabajadores pasarán a la E.

No alcanza con elegir la declaración de mayor jerarquía y dar por terminado el asunto. Si una ministra confirma dos veces un pago, sus palabras también comprometen al Gobierno. Y si se equivocó, corresponde explicarlo con la misma claridad con la que lo prometió. Los trabajadores no tienen por qué resolver una interna de versiones para saber cuánto dinero tendrán a fin de mes.

El paquete incluye, además, un bono extraordinario para el 4 de diciembre: quinientos mil pesos para los empleados públicos y doscientos cincuenta mil para los beneficiarios del Plan de Inclusión. Son medidas distintas, con destinatarios y fechas que necesitan precisión. La expectativa de cobrar no admite el mismo margen de improvisación que una conversación de estudio.

Poggi busca presentar estas mejoras como resultado del ordenamiento de las cuentas. En la entrevista de Megacable, esa fue la explicación ofrecida para financiar la suma mensual. Pero el orden también se demuestra al comunicar una decisión elemental: desde cuándo se paga.

Por ahora, el anuncio tiene una fecha en boca del gobernador y otra en boca de su ministra. Los cien mil pesos son concretos. La certeza sobre cuándo llegan todavía necesita una respuesta.