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El partido inolvidable de Leonardo Balerdi en la Roma

Hizo dos goles en el 3 a 3 de su equipo ante el Napoli, el segundo en el último minuto de juego. Al primer tanto del equipo capitalino lo hizo el ex River Matías Soulé.

Por redacción
| Hace 1 hora

Fue una noche de gloria para Leonardo Balerdi en Italia, el partido que el defensor villamercedino necesitaba para consagrarse en la Roma, el equipo al que llegó a principios de temporada.

 

 

Considerado fundamental por el técnico, Balerdi es titular en casi todos los partidos, incluso los de la Champions League. Y Leo responde con resultados, buenos rendimientos y ahora goles.

 

 

El partido con Napoli terminó por ser un encuentro lleno de emociones. Los locales se pusieron 2 a 0 con tantos de André Zambo en el primer tiempo y de Scott Mc Timonay a poco de comenzar el segundo. El delantero argentino Matías Soulé descontó a los 69 y el villamercedino empezó a vestirse de héroe cinco minutos después, con el primer empate.

 

 

Pero en Napoli tenía más para proponer y a seis minutos del final otra vez Mc Timonay marcó para los celestes y puso el 3 a 2.

 

 

Se equilibró el encuentro cuando otra vez Balerdi, a los 89 minutos, puso de cabeza el empate definitivo, para gritarlo con fuerza y pura garra.

 

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