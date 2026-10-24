El partido inolvidable de Leonardo Balerdi en la Roma
Hizo dos goles en el 3 a 3 de su equipo ante el Napoli, el segundo en el último minuto de juego. Al primer tanto del equipo capitalino lo hizo el ex River Matías Soulé.
Fue una noche de gloria para Leonardo Balerdi en Italia, el partido que el defensor villamercedino necesitaba para consagrarse en la Roma, el equipo al que llegó a principios de temporada.
Considerado fundamental por el técnico, Balerdi es titular en casi todos los partidos, incluso los de la Champions League. Y Leo responde con resultados, buenos rendimientos y ahora goles.
El partido con Napoli terminó por ser un encuentro lleno de emociones. Los locales se pusieron 2 a 0 con tantos de André Zambo en el primer tiempo y de Scott Mc Timonay a poco de comenzar el segundo. El delantero argentino Matías Soulé descontó a los 69 y el villamercedino empezó a vestirse de héroe cinco minutos después, con el primer empate.
Pero en Napoli tenía más para proponer y a seis minutos del final otra vez Mc Timonay marcó para los celestes y puso el 3 a 2.
Se equilibró el encuentro cuando otra vez Balerdi, a los 89 minutos, puso de cabeza el empate definitivo, para gritarlo con fuerza y pura garra.
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