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Pelota Vasca de alto nivel

Con “Puly” Villegas, Argentina se consagró Campeón del Mundo

El puntano y el bonaerense Facundo Andreasen conquistaron el título con un contundente triunfo ante España: fue en dos sets (15/9 y 15/6) en la especialidad Pelota de Cuero Trinquete. 

Por redacción
| Hace 2 horas

De esta forma, la exitosa dupla suma un nuevo galardón. El más reciente fue el campeonato en la modalidad Pelota de Goma que lograron en setiembre en los XIII Juegos Suramericanos que se disputaron en Santa Fe.

 

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