San Lorenzo igualó ante Newell's y desaprovechó la oportunidad de meterse en los play off

San Lorenzo igualó sin goles ante Newell's por la decimocuarta fecha en la Zona A y desaprovechó la oportunidad de local para meterse entre los mejores 16 del Torneo Clausura, aunque aún tiene chances de clasificarse en las dos fechas restantes.

El encuentro disputado en el estadio Pedro Bidegain dejó un empate con sabor amargo para el "Ciclón", que quedó noveno, un punto por debajo de Independiente, que deberá jugar ante Boca este domingo; por su parte, a Newell's sí le favoreció la igualdad para mantenerse entre los mejores, ubicándose en el sexto puesto con 21 unidades.

El partido fue muy peleado y con mucha falta de fútbol por parte de ambos equipos; aun así, San Lorenzo tuvo las más claras. Desde el inicio, a los 10 minutos, tuvo la primera aproximación con un gran remate de Auzmendi desde fuera del área, que el arquero “leproso” atajó con los guantes.

Al minuto, el equipo dirigido por Fran Kudelka reaccionó desde un tiro de esquina desde la izquierda que le cayó en el medio del área a Cóccaro, que apareció, pero aun así no le pudo pegar bien; dicho remate fue sacado sobre la línea por uno de los defensores del “Ciclón”.

A los 41, Auzmendi volvió a aparecer para una nueva chance del local, que desvió hacia la derecha el arquero Josué Reinatti, posterior a una gran jugada entre Cuello y Farías que brindó la asistencia a un toque.

Newell’s, por su parte, tuvo varias aproximaciones, pero sin provocar el esfuerzo de José Devecchi, arquero del local. Por parte de los comandados por Rubén Darío Insúa hubo una chance más a los 45 del complemento, con un cabezazo por parte de Mathías De Ritis que se quedó el “1” “leproso”.

Sin más para ver en el “Nuevo Gasómetro”, este resultado dejó un sabor a poco para un San Lorenzo que, si conseguía una victoria esta noche, podría haberse acomodado en puestos de play off; por su lado, Newell’s rescató el punto necesario para seguir sexto en la Zona A.

En la próxima fecha, San Lorenzo deberá visitar a Vélez Sarsfield en Liniers, el sábado 31 de este mes; por su parte, Newell’s recibirá a Unión de Santa Fe en el Marcelo Bielsa de Rosario el domingo 1° de noviembre.

Agencia Noticias Argentinas.