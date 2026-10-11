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Fútbol

San Lorenzo le ganó a Deportivo Riestra y respira

Teo Rodríguez Pagano puso el 1 a 0 para el “Ciclón”.

Por redacción
| Hace 3 horas
El equipo se reencontró con el triunfo. Foto: NA/San Lorenzo.

El equipo conducido por Rubén Darío Insúa se reencontró con el triunfo tras sufrir duras derrotas ante Boca Juniors y Defensa y Justicia, un desahogo clave en el Bajo Flores que le permite acercarse a la zona de clasificación a los play-offs, mientras que el Malevo continúa comprometido en la zona roja del descenso junto a Aldosivi.

 

 

La primera mitad presentó un trámite parejo y con escaso volumen de juego, aunque con situaciones de peligro claro.

 

 

San Lorenzo tomó la iniciativa a través de la conducción de Facundo Farías, quien asistió a Rodrigo Auzmendi en una llegada profunda que exigió una notable atajada de Ignacio Arce.

 

 

Por su parte, Riestra apostó al contraataque e inquietó con un mano a mano de Alexander Díaz —tras una recuperación de Antony Alonso— directo a las manos de José Devecchi, sumado a una oportunidad desperdiciada por Milton Céliz en una jugada de pelota parada.

 

 

En el complemento, el Ciclón cambió la cara, mostró mayor agresividad y empujó contra el arco rival.

 

 

Tras una doble ocasión inicial de Farías y Auzmendi a partir de un centro de Teo Rodríguez Pagano, y un mano a mano desaprovechado por el ingresado Agustín Ladstatter, llegó la apertura del marcador.

 

 

Rodríguez Pagano, la figura de la cancha, desbordó con gambetas por su sector y sacó un preciso remate que venció a Arce para decretar el 1-0 definitivo.

 

 

En los minutos finales, Riestra buscó el empate y puso suspenso con un potente disparo de Ángel Almada, pero el conjunto local sostuvo la ventaja hasta el pitazo final.

 

 

En la próxima jornada, San Lorenzo visitará a Estudiantes de La Plata, mientras que Deportivo Riestra recibirá a Unión.

 

 

Agencia Noticias Argentinas.

 

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