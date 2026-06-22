San Lorenzo se quedó sin técnico, renunció Gustavo Álvarez

Gustavo Álvarez dejó de ser el entrenador de San Lorenzo, en una decisión que marca un nuevo golpe deportivo para el club de Boedo y obliga a la dirigencia a iniciar la búsqueda de un nuevo técnico.

Walter Perazzo será el entrenador interino del plantel profesional tras la salida de Álvarez, hasta que la dirigencia encabezada por Marcelo Culotta defina al reemplazante para afrontar la próxima etapa de la temporada.

La decisión se produjo pocas semanas después de que el técnico había sido respaldado por la nueva estructura del fútbol profesional del club, encabezada por Perazzo, Guillermo Franco y Martín Saric.

Sin embargo, el escenario cambió y el ciclo de Álvarez llegó a su fin debido a diferencias con la cúpula dirigencial por temas futbolísticos. Este panorama revive el complicado contexto institucional y deportivo que vive San Lorenzo, que atraviesa una etapa de reorganización tras las elecciones del pasado 30 de mayo.

El nuevo DT de Racing

Racing presentará este lunes a Juan Pablo Vojvoda como su nuevo entrenador,

El entrenador de 51 años será formalizado como el sucesor de Gustavo Costas, en el inicio de una nueva etapa deportiva para la Academia bajo la conducción dirigencial de Diego Milito, que buscó cerrar rápidamente al reemplazante tras la salida del técnico campeón de la Copa Sudamericana.

Vojvoda llegará acompañado por un cuerpo técnico conformado por Nahuel Martínez y Gastón Liendo como ayudantes de campo, Luis Azpiazu como preparador físico e Ignacio González como entrenador de arqueros, este último con continuidad tras haber integrado el ciclo anterior de Costas.

El flamante entrenador viene de dirigir en Brasil, donde tuvo pasos por Fortaleza y Santos, y ahora asumirá uno de los desafíos más importantes de su carrera: reconstruir futbolísticamente a Racing y devolverle protagonismo en el plano local e internacional.