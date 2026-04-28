San Lorenzo empató con el Santos de Neymar y "Gabigol"
El “Ciclón” empató 1 a 1 en el "Nuevo Gasómetro" ante el equipo brasileño por la tercera fecha del Grupo D.
San Lorenzo empató 1 a 1 ante Santos de Brasil en el estadio Pedro Bidegain, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana, y dejó pasar una buena oportunidad para afirmarse en lo más alto de la zona.
El equipo dirigido por Gustavo Álvarez se puso en ventaja a los 26 minutos del primer tiempo, con un gol de Alexis Cuello, en un tramo en el que había logrado incomodar al conjunto brasileño y lastimarlo por los costados.
Sin embargo, Santos reaccionó rápido y llegó al empate a los 32 minutos, cuando Neymar inició una gran jugada por la izquierda, Benjamín Rollheiser asistió de taco y Gabriel Barbosa (Gabigol) definió para el 1 a 1.
En el complemento, San Lorenzo intentó recuperar el control del partido, pero le faltó claridad en los metros finales. Santos, con Neymar como capitán y principal foco de atención, manejó mejor algunos pasajes y sostuvo un empate valioso como visitante.
Con este resultado, San Lorenzo llegó a cinco puntos y quedó como líder provisorio del Grupo D, mientras que Santos alcanzó las dos unidades y sigue necesitado de triunfos para acomodarse en la pelea por la clasificación.
Síntesis del partido:
- Copa Sudamericana.
- Fecha 3.
- Grupo D.
- San Lorenzo - Santos.
- Estadio: Nuevo Gasómetro.
- Árbitro: Jhon Ospina (Colombia).
- VAR: David Rodríguez (Colombia).
San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Matías Reali; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.
Santos: Gabriel Brazao; Igor, Adonis Frías, Luan Peres, Escobar; Gustavo Henrique, Willian Arao; Gabriel Bontempo, Neymar, Moises; Gabriel Barbosa. DT: Cuca.
