12°SAN LUIS - Miércoles 29 de Abril de 2026

EN VIVO

Copa Sudamericana

San Lorenzo empató con el Santos de Neymar y "Gabigol"

El “Ciclón” empató 1 a 1 en el "Nuevo Gasómetro" ante el equipo brasileño por la tercera fecha del Grupo D.

Por redacción
| Hace 3 horas

San Lorenzo empató 1 a 1 ante Santos de Brasil en el estadio Pedro Bidegain, por la tercera fecha del Grupo D de la Copa Sudamericana, y dejó pasar una buena oportunidad para afirmarse en lo más alto de la zona.

 

El equipo dirigido por Gustavo Álvarez se puso en ventaja a los 26 minutos del primer tiempo, con un gol de Alexis Cuello, en un tramo en el que había logrado incomodar al conjunto brasileño y lastimarlo por los costados.

 

Sin embargo, Santos reaccionó rápido y llegó al empate a los 32 minutos, cuando Neymar inició una gran jugada por la izquierda, Benjamín Rollheiser asistió de taco y Gabriel Barbosa (Gabigol) definió para el 1 a 1.

 

En el complemento, San Lorenzo intentó recuperar el control del partido, pero le faltó claridad en los metros finales. Santos, con Neymar como capitán y principal foco de atención, manejó mejor algunos pasajes y sostuvo un empate valioso como visitante.

 

Con este resultado, San Lorenzo llegó a cinco puntos y quedó como líder provisorio del Grupo D, mientras que Santos alcanzó las dos unidades y sigue necesitado de triunfos para acomodarse en la pelea por la clasificación.

 

Síntesis del partido:

  • Copa Sudamericana.
  • Fecha 3.
  • Grupo D.
  • San Lorenzo - Santos.
  • Estadio: Nuevo Gasómetro.
  • Árbitro: Jhon Ospina (Colombia).
  • VAR: David Rodríguez (Colombia).

San Lorenzo: Orlando Gill; Ezequiel Herrera, Jhohan Romaña, Lautaro Montenegro; Nicolás Tripichio, Facundo Gulli, Manuel Insaurralde, Mathías De Ritis; Matías Reali; Alexis Cuello, Rodrigo Auzmendi. DT: Gustavo Álvarez.

 

Santos: Gabriel Brazao; Igor, Adonis Frías, Luan Peres, Escobar; Gustavo Henrique, Willian Arao; Gabriel Bontempo, Neymar, Moises; Gabriel Barbosa. DT: Cuca.

 

 

Fuente: NA

 

Foto: TyC Sport

 

 

