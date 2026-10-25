El jueves a la noche en que todo un barrio de Villla Mercedes vio cien ovnis

Imagen acondicionada con IA de la ilustración de tapa de la edición del 6 de mayo de 1978 de El Diario de San Luis.

La noticia corrió rápido en los teléfonos de la redacción de El Diario de San Luis el sábado 6 de mayo de 1978. Cincuenta platillos voladores sobrevolaron Villa Mercedes en forma de v corta y en cruce hacia los cuatro puntos cardinales. Algunos se detuvieron unos segundos, ante la mirada expectante de niños, mujeres, hombres y ancianos de un populoso barrio que se sorprendió al principio, pero al final, y pasado el azoramiento, parecía deseoso de seguir viendo el maravilloso espectáculo.

El corresponsal en Villa Mercedes de El Diario, Héctor Echandía, fue el encargado de pasar esa información de una cuadrilla jamás vista antes, ni después, “por su numerosa composición, las pruebas de perfecta formación y la detención de los platillos que pudieron ser observados atenta y minuciosamente por los vecinos del barrio encuadrado entre las calles Betbeder, Doctor Mestre, Almafuerte, Avenida 25 de Mayo y Coronel Iseas”, describe la crónica de la época.

Los vecinos que fueron entrevistados en sus propios domicilios estaban sobresaltados por la espectacular aparición en cielo mercedino. Los felices espectadores expresaron que los objetos espaciales aparecieron a las 22.10 de jueves 4 de mayo y realizaron pasajes de este a oeste y de norte a sur, en varias oportunidades, hasta la medianoche.

Una voz femenina fue la que alertó a los vecinos que salieron a las terrazas, se volcaron a las calles y se estremecieron de emoción al ver tachonado de objetos voladores el cielo. Era de Nora Pérez, hija del suboficial retirador de la Fuerza Aérea, Domingo Pérez.

La opinión recogida por El Diario de San Luis fue unánime. Todos los vecinos vieron los objetos voladores y las declaraciones de por lo menos setenta de ellos fueron coincidentes. Resulta increíble —expresaron— pero es cierto y así continuó el relato de los habitantes de la barriada, especialmente los vecinos que viven sobre las calles Coronel Iseas y Dr. Mestre, que sostuvieron que la escuadrilla hizo diez pasajes en todas las direcciones y a distintas velocidades, pero siempre en correcta formación en “v” y en semicírculo.

Los entrevistados sostuvieron que los aparatos no hicieron ningún ruido y tenían una luz azulada blanquecina. Eran de forma ovalada o más propiamente “parecían tortas de pan, planos y bastante gorditos en la parte inferior. No tenían orificios ni ventanillas”. Formaban dos grupos que se unían a medida que realizaban las impresionantes evoluciones.

La maravillosa aparición de los OVNIS causó cortes en los televisores, cada vez que pasaba la escuadrilla, e interrumpió la emision de “La guerra y la paz”, sensación de aquel momento, según recordaron algunos entrevistados que aseguraron que si bien la visita fue el jueves, ellos recién tomaron real conciencia de lo que había sucedido el sábado a la mañana.

“Sigue constituyendo una curiosidad el hecho significativo de que muy pocas personas de otras barriadas observaron el fenómeno, pero sí se encuentran personas aisladas que en compañía de familiares observaron el pasaje de los ovnis”, relata El Diario en aquellos años y adjudica esa situación a que a las 22, por lo general la gente se reunía en la cena.

Nora Pérez vivía en calle Coronel Iseas casi esquina Doctor Mestre y llamó a su padre, un apasionado del tema, asiduo lector con experiencia en platos voladores desde 1957, época en que observó uno sobre la Quinta Brigada Aérea, mientras brindaba instrucción a un grupo de 24 soldados.

Domingo Pérez, suboficial retirado de la Fuerza Aérea, trabaja en la Intendencia Municipal de Villa Mercedes y es una persona vinculada y respetada en el barrio Sarmiento.

En la segunda entrega informativa de El Diario sobre el caso, el domingo 7 de mayo, la información se rectifica y se redobla: habrían sido 100 y no cincuenta los ovnis que visitaron la ciudad. Sin embargo, hasta el mediodía del sábado 6 de mayo, la Policía decía que no había información para dar.

El barrio Sarmiento está ubicado al costado oeste de la Avenida 25 de Mayo a la altura de las calles Coronel Iseas y Betbeder. El foco principal desde donde la mayoría de los vecinos observó las evoluciones fue en la esquina de Doctor Mestre y Coronel Iseas. Los hombres subieron a los techos y terrazas. Las mujeres y los niños desde la calle. Hubo tiempo para que varios abuelos se levantaran de la cama.

El orgullo colectivo de los habitantes del barrio fue que todos lo vieron y la sensación que tuvieron los cronistas era que nadie quiso aparecer como un principal testimonio ni les interesaba la promoción. “Todos los habitantes sienten euforia al relatar con fluidez los detalles. Grandes y chicos vieron las mismas cosas y lo cuentan de la misma manera, a pesar de que sus domicilios varían en tres o cuatro cuadras”, se lee en la nota.

La tapa de aquella edición El Diario fue ilustrada con un dibujo, cuyo contenido fue transmitido por teléfono por el corresponsal mercedino, minutos antes del cierre de la edición. Contiene, sin embargo, un error. Los platillos siempre se presentaron en un ala en una semicurva, sin vértice, pero el ángulo estaba vacío. No había otros platillos en ese espacio. De punta a punta el ala cubría más de cinco manzanas de ancho.

Se vieron a distintas alturas y distintas velocidades. “En su última pasada, era como si quisieran que los observáramos bien. Fue majestuoso el desfile. Hasta se detuvieron, todos al mismo tiempo, por un instante”, dijo Domingo, quien señaló que después de cada pasaje el cielo se nublaba levemente y al momento volvía a despejarse.