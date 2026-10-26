Un corte de calle que nadie explica y que ya lleva más de un mes

Venir desde Juana Koslay por la Avenida José Santos Ortiz es desde hace más de un mes un trajín que a los automovilistas no les queda otra que soportar con paciencia y algún insulto por dentro. Uno de los caminos laterales que oficia de ingreso a la ciudad en la intersección con calle Riobamba, a la altura del puente, está cortado al tránsito sin más explicación que una hilera de tanques entrelazados con una cinta.

Lo curioso es que no hace más de una semana que las máquinas se instalaron en el camino –de menos de cien metros pero que es una conexión fundamental con los ingresos de la ciudad- y empezaron sus trabajos más visibles. Sin que la Municipalidad ni que empresa alguna comunicara las razones del extenso corte, en principio el rumor era que los trabajos eran subterráneos.

Pero las grandes máquinas y los montículos de tierra hicieron ahora que las labores sean visibles y, por fin, los transeúntes empiecen a entender las razones del corte.

La afectación más grande es para los miles de vecinos que llegan a San Luis desde Juana Koslay o el circuito serrano todas las mañanas para cumplir sus labores en el centro y quieren evitar el feroz embotellamiento –semáforos descoordinados incluido- que se produce en Héroes en Malvinas, otro ingreso posible.

Ahora, esos automovilistas se encuentran con que tienen que continuar su recorrido hasta la altura de Sarmiento, Ituzaingó o la plaza de los Halcones, cuando no Lafinur, para ingresar al centro. Por supuesto que en todos los accesos las filas en horas pico son muy extensas.

Pero hay otros que no pueden seguir el recorrido y que inevitablemente tienen que usar ese acceso a la ciudad. Los que van a las dos escuelas que están pegadas, el Instituto Causay y la Lucio Lucero, los que trabajan o tienen que hacer trámites en la Jefatura Central de Policía o en el ministerio de Desarrollo Social –asentado en la ex Colonia Hogar- y los que deben ingresar al sur de la ciudad son los más perjudicados. Tienen la opción de entrar por la continuidad de la avenida Juan Gilberto Funes al este de Riobamba para ir al puente que cruza el Río San Luis pero es un riesgo en el que todas las mañanas las filas de autos llegan a la altura del ingreso al supermercado Changomás.

La situación se agrava por la extensión en el tiempo que lleva el corte y por la indefinición de una fecha concreta de apertura. Y, como si no fuera suficiente, por las obstrucciones en el tránsito que la Policía suele hacer por calle Riobamba cuando juega Juventud, cuando hay alguna prueba atlética o cuando a un camión municipal se le ocurre hacer arreglos en la zona.

El domingo, por caso, la calle Riobamba estuvo cortada durante gran parte de la mañana desde el centro hacia los barrios del sur, al igual que la calle Sarmiento, a la altura de Juan Gilberto Funes. No son infrecuentes esas decisiones que no hacen más que generar más caos en un zona muy transitada de la ciudad.