Murió Gabriel Gutiérrez, el historiador que respondía y preguntaba con pasión

Apasionado con la historia, hombre de escuchar y ser escuchado, metódico a más no poder, Gabriel Gutiérrez fue uno de los historiadores a los que la historia les tiene reservado un reconocimiento. El investigador nacido en Buenos Aires pero radicado en San Luis hace años falleció el martes a la tarde el el Hospital Ramón Carrillo, luego de estar varios días internado.

Por su profesión de ingeniero, Gutiérrez llegó a San Luis durante la promoción industrial y se dedicó a rastrear en el pasado puntano, una actividad que lo atrapó desde el principio. Una charla con el historiador permitía observar su conocimiento, pero también sus ansias por conocer más.

Gutiérrez respondía con profesión y preguntaba con curiosidad. Algunos de sus temas preferidos fueron la revuelta de los prisioneros españoles que estaban detenidos en San Luis en febrero de 1819, el asesinato de José Santos Ortiz, la relación de Chacho Peñaloza con la provincia y la participación puntana en la Guerra del Paraguay. Al primer hecho lo relató en detalle en “San Luis: caliente febrero de 1819”, el libro que presentó en 2023.

“En ese momento la provincia era una isla, no tenía costa perimetral; la parte sur estaba dominada por los indios y San Martín, quien no era un fusilador, como los españoles del Perú —quienes fusilaban a los prisioneros—, cuando triunfa en Chacabuco y Maipú a los prisioneros no los fusila, los mandó presos a San Luis", recopiló en aquel momento el historiador.

Casado con la artista plástica Mónica Conesido, Gutiérrez fue parte de la Junta de Historia de San Luis, que lo recordó como “un incansable investigador de la memoria y el patrimonio cultural de nuestra provincia”.

“Gabriel dejó una huella imborrable en nuestra comunidad académica gracias a la firmeza de sus convicciones, su honestidad intelectual y un compromiso inquebrantable con el debate riguroso y la verdad histórica. Su vehemencia y generosidad humana guiaron siempre su trabajo”, sostuvo el comunicado del cuerpo.

El escritor estuvo varias semanas internado en el Hospital Ramón Carrillo de San Luis producto de una larga enfermedad que no le impidió, sin embargo, participar en diversas charlas y simposios en la primera mitad del año. Además, siempre activo, tenía recopilaciones hechas que pensaba publicar próximamente.

El velorio del historiador será hasta las 23 del miércoles 4 de noviembre en la sala Esmeralda de la Previsora San Luis.