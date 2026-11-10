ROMA FEST 2000: San Luis se prepara para revivir los grandes éxitos de los 90 y los 2000

San Luis se prepara para vivir una noche a pura nostalgia, música y diversión con la llegada de ROMA FEST 2000, una propuesta que invita a revivir los grandes éxitos musicales de las décadas del 90 y los 2000.

La cita será el próximo 21 de noviembre, a partir de las 00:00 horas, en Roma Multiespacio, donde se espera una celebración especial para quienes quieren volver a cantar y bailar al ritmo de las canciones que marcaron toda una época.

La propuesta contará con una producción espectacular, que incluirá efectos especiales, luces, sorpresas y una puesta en escena pensada para convertir la noche en una verdadera experiencia.

Entre las atracciones se destacan muñecos gigantes, pistolas de papelitos, bailarinas y muchas intervenciones que acompañarán el desarrollo de la fiesta.

Con una ambientación especialmente preparada para la ocasión, ROMA FEST 2000 busca reunir a distintas generaciones en una pista de baile donde los recuerdos, los clásicos musicales y la energía serán los grandes protagonistas.

La invitación está hecha: prepararse para volver a los 90 y los 2000 y disfrutar de una noche diferente, para cantar, bailar y reencontrarse con los mejores recuerdos.

Día: Sábado 21 de noviembre - 00 hs

Lugar: Roma Multiespacio: Gervasio Escudero y Ruta 3

Entradas disponibles: https://www.passline.com/eventos/roma-fest-2000, en La Tienda casa de Música - Pringles 1136 o a través de los RRPP oficiales: Laura 2665107726 / Franco 2664941500.