La Plaza Pringles será remodelada y hay inquietudes sobre la preservación del patrimonio histórico y ambiental. Foto: Facebook Leticia del Carmen Maqueda.

El proyecto oficial para remodelar y poner en valor la Plaza Pringles abrió un debate en torno a la preservación del patrimonio histórico y ambiental de la capital puntana. Mientras la gestión del intendente, Gastón Hissa, aseguró que la intervención en seis etapas respetará la identidad original del espacio, la reconocida historiadora Leticia del Carmen Maqueda, expresó serias inquietudes por la falta de información técnica y el destino de elementos emblemáticos.

A través de un documento público, Maqueda cuestionó que el Ejecutivo no haya convocado a una instancia de diálogo ni respondido a los pedidos de informes elevados por entidades dedicadas a la conservación cultural.

“No basta con la publicación de un diseño digital en el que pueden pintarse los colores que embellecen”, señaló la especialista, quien planteó cuatro ejes de preocupación sobre lo que observa en los renders oficiales:

El antiguo kiosco de la banda: recordó que ese espacio histórico albergó actos políticos, educativos, retretas musicales y discursos de presidentes y escritores, pero advirtió que no logra visualizarse en los planos difundidos.

La vegetación y la sombra: Cuestionó el predominio de palmeras y canteros florales de alto mantenimiento en detrimento de los árboles de copa frondosa que funcionaban como pulmón verde y refugio en los veranos puntanos. “Las palmeras me dan una impresión de despojo y vacío, dejando el espacio radial como una explanada expuesta fuertemente a nuestros soles de verano”, apuntó.

Esculturas patrimoniales: Solicitó precisiones sobre la continuidad de las estatuas que representan las estaciones del año y de La Zagala del Ave, obra premiada del escultor Carlos de la Cárcova, las cuales tampoco distinguió en el boceto.

Espejos de agua: Alertó sobre la proyección de múltiples fuentes en una ciudad con períodos de sequía, recordando experiencias previas en las que terminaron convertidas en "espacios muertos" rellenos de tierra o potenciales focos de proliferación de mosquitos transmisores del dengue.

“En definitiva, creo que a muchos ciudadanos de San Luis puede interesarle saber si lo que se hará es una nueva plaza o se pondrá en valor la antigua preservando su identidad cultural primigenia”, concluyó Maqueda, subrayando que quitar esos componentes desdibujaría la memoria material e inmaterial del paseo.