  • Nuestras redes
Clima
Dólar Hoy
Horóscopo

SAN LUIS - Miércoles 24 de Junio de 2026

  • Nuestras redes
Archivos Confidenciales
Provincia
País
El Mundo
Policiales
Deportes
Espectáculos y Cultura
El Campo
Funebres
Clasificados

SAN LUIS - Miércoles 24 de Junio de 2026

EN VIVO

Crisis total

Inseguridad, abandono y violencia en las principales plazas de San Luis

Vecinos y comerciantes denuncian el deterioro de los espacios públicos y la proliferación del comercio informal por la falta de empleo.

Por redacción
| Hace 13 horas
Dos caras de la Plaza Pringles. Por un lado, venta ambulante. Por el otro, violencia e inseguridad.

Las principales plazas del centro de San Luis atraviesan una situación crítica que despierta una profunda preocupación entre los vecinos. La desidia comunal transformó lo que históricamente fueron sellos de la puntanidad, la historia y el turismo en espacios a la deriva, sumamente inseguros y con una postal visual deplorable. 

 


Tanto los puntanos que buscan un momento de descanso como los turistas se llevan hoy la peor impresión de la ciudad.

 


El deterioro de la infraestructura es uno de los puntos más evidentes del abandono. En la emblemática Plaza Independencia, por ejemplo, las mejoras recientes fueron superficiales: el oficialismo realizó apenas una "lavada de cara" o "puesta en valor" a contrarreloj debido a la celebración del Día de la Bandera. Los trabajadores municipales debieron correr para tapar una realidad que, de no haber sido por el acto patrio, seguiría sumida en el descuido absoluto.

 


A esta falta de mantenimiento se le suma un preocupante incremento de la delincuencia. Los robos, arrebatos y "aprietes" se convirtieron en moneda corriente, al igual que el consumo de estupefacientes a plena luz del día. 

 


Esta creciente hostilidad quedó en evidencia recientemente durante los festejos por el partido de Argentina contra Austria, cuando se desató un fuerte disturbio que involucró a decenas de jóvenes en pleno centro.

 


Por último, el panorama se completa con un fuerte crecimiento de la venta ambulante. Desde el sector comercial advierten el impacto de lo que consideran una competencia desleal para los locales establecidos. 

 


Sin embargo, los propios comerciantes comprenden el trasfondo social de este fenómeno: la proliferación de puestos callejeros es el síntoma directo de una severa crisis económica y de la alarmante falta de empleo genuino que golpea a la provincia.
 

 

LA MEJOR OPCIÓN PARA VER NUESTROS CONTENIDOS
Suscribite a El Diario de la República y tendrás acceso primero y mejor para leer online el PDF de cada edición papel del diario, a nuestros suplementos y a los clasificados web sin moverte de tu casa
SUSCRIBITE

Temas de nota:

Más Noticias

Suscribite a El Diario y tendrás acceso a la versión digital de todos nuestros productos y contenido exclusivo