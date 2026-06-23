Inseguridad, abandono y violencia en las principales plazas de San Luis

Dos caras de la Plaza Pringles. Por un lado, venta ambulante. Por el otro, violencia e inseguridad.

Las principales plazas del centro de San Luis atraviesan una situación crítica que despierta una profunda preocupación entre los vecinos. La desidia comunal transformó lo que históricamente fueron sellos de la puntanidad, la historia y el turismo en espacios a la deriva, sumamente inseguros y con una postal visual deplorable.



Tanto los puntanos que buscan un momento de descanso como los turistas se llevan hoy la peor impresión de la ciudad.



El deterioro de la infraestructura es uno de los puntos más evidentes del abandono. En la emblemática Plaza Independencia, por ejemplo, las mejoras recientes fueron superficiales: el oficialismo realizó apenas una "lavada de cara" o "puesta en valor" a contrarreloj debido a la celebración del Día de la Bandera. Los trabajadores municipales debieron correr para tapar una realidad que, de no haber sido por el acto patrio, seguiría sumida en el descuido absoluto.



A esta falta de mantenimiento se le suma un preocupante incremento de la delincuencia. Los robos, arrebatos y "aprietes" se convirtieron en moneda corriente, al igual que el consumo de estupefacientes a plena luz del día.



Esta creciente hostilidad quedó en evidencia recientemente durante los festejos por el partido de Argentina contra Austria, cuando se desató un fuerte disturbio que involucró a decenas de jóvenes en pleno centro.



Por último, el panorama se completa con un fuerte crecimiento de la venta ambulante. Desde el sector comercial advierten el impacto de lo que consideran una competencia desleal para los locales establecidos.



Sin embargo, los propios comerciantes comprenden el trasfondo social de este fenómeno: la proliferación de puestos callejeros es el síntoma directo de una severa crisis económica y de la alarmante falta de empleo genuino que golpea a la provincia.

