River suma figuras millonarias, pero no levanta cabeza y Coudet queda contra las cuerdas

River volvió a perder y la crisis ya dejó de ser una mala racha para convertirse en un problema de fondo. El equipo de Eduardo Coudet cayó 1-0 ante Tigre en el estadio José Dellagiovanna, sumó su quinta derrota consecutiva en la segunda mitad del año y sigue sin convertir un solo gol en el Torneo Clausura.

El Millonario volvió a mostrar poco fútbol pese a contar con un plantel cargado de nombres importantes. La llegada de figuras como Ángel Correa, Nicolás Otamendi y Rafael Santos Borré había elevado las expectativas, pero el equipo todavía no logra transformar esa jerarquía individual en funcionamiento colectivo.

Tigre, en cambio, hizo su negocio. Sin dominar ampliamente, tuvo las situaciones más claras durante buena parte del partido y encontró el gol a los 33 minutos del segundo tiempo. Ignacio Russo aprovechó una presión de Jabes Saralegui sobre Aníbal Moreno y definió por encima de Santiago Beltrán para establecer el 1-0.

River había reclamado un penal durante la primera parte por una caída de Ángel Correa dentro del área, pero el árbitro Andrés Gariano desestimó la infracción.

El resultado profundiza una secuencia preocupante para el equipo de Núñez: perdió los cuatro partidos que disputó en este semestre y acumula cinco derrotas consecutivas en torneos de AFA, entre ellas la final del Torneo Apertura y la eliminación de la Copa Argentina.

La situación también pone contra las cuerdas a Coudet. El entrenador llegó al partido con su continuidad bajo cuestionamiento y la nueva derrota deja al club frente a una decisión cada vez más difícil de postergar.

Mientras River acumula nombres, inversiones y expectativas, los números cuentan otra historia: cuatro partidos, cuatro derrotas y ningún gol en el Clausura. Y ahora, además, cinco caídas consecutivas.