"La Beba", la cantante que quiere acariciar los corazones del mundo

De aquella nena que sorprendió a toda la provincia con su canto a esta mujer que decidió radicarse en Buenos Aires para encaminar su carrera musical pasaron algunos años, muchas canciones y un nombre de pila que ya no se menciona más detrás de su apodo artístico, simplemente “La Beba”.

Cuando a la cantante puntana le preguntan cómo se ve dentro de diez años, algo se le ilumina en la mirada con el brillo de los que sueñan, pero también con la certeza de quien tiene el talento necesario para conseguirlo. “Me veo acariciando corazones con mis canciones, por todo el mundo”.

Así de grande es el propósito de “La Beba”, una joven que vivió en Juana Koslay y en España y que desde muy chica estuvo rodeada de música. “Recuerdo los asados en familia, en donde cantábamos con mis papás, mis hermanos y mis abuelos”, dice emocionada, una sensación a la que le resulta muy fácil llegar.

La elección de una carrera artística requiere ser un poco solitaria y un poco incomprendida".

Cantaban folclore, baladas, boleros, pero “la nutritiva educación musical” le permitió conocer a Amy Winhouse, Joss Stone, Aretha Franklin, Beyoncé y Rod Stewart. “Siempre les agradezco a mis papás hacerme escuchar ese tipo de música”, agregó la cantante.

Acaso la primera exposición pública que tuvo “Beba” en la provincia haya sido en el Ave Fénix, tras su irrupción en “Talento argentino”, cuando tocó como telonera de “Miranda!” pese a que era una nena. Ahora, la artista dice que tiene lapsus de aquel show y recuerda que no estaba nerviosa sino entusiasmada con la oportunidad.

A partir de allí, sintió que recorrió un camino “bastante solitario”, aunque siempre acompañada de su familia. “Ellos siempre están, pero la elección del camino de la música requiere ser solitaria y un poco incomprendida”. La excepción a ese estado lo encuentra cuando se reúne con otros artistas, el momento en que se siente acobijada.

En esa búsqueda, un día, con 19 años, emprendió una aventura hacia España que le dejó algunas enseñanzas, aunque no el mejor de los recuerdos, pandemia mediante. “Me compré un pasaje de ida y me tiré a la pileta. Mis papás casi me matan”, recuerda ahora aquella odisea que tuvo el fin de enriquecer su nivel musical.

El mismo objetivo busca ahora en Buenos Aires, aunque sin la sensación de sentirse una inmigrante. “Tengo a mis papás a 800 kilómetros y como dicen que las oficinas de Dios están allá, estoy como en la casa de Barbie, me junto con otros artistas, con productores que me van a ayudar en mi carrera”, agregó.

En poco tiempo habrá una nueva “Beba”, con muchas novedades que por ahora prefiere guardarse, aunque esta semana estuvo en La casa de la música de Villa Mercedes para grabar algunas canciones que podrían marcar ese perfil.

Uno de los momentos de más alto impacto en su trayectoria fue su participación en “La voz argentina”, el reality en el que llegó a las instancias finales en 2022. Ahora está en “Este es mi sueño”, otro concurso televisivo en el que ya está en las semifinales.

Sin embargo, dice que la expectativa “nunca fue obtener un premio”, sino usar esos ciclo como una vidriera que muestre su capacidad, como una pasarela a que su voz aterciopelada tenga la suficiencia como para acariciar a todos.