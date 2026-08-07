Central venció a Aldosivi y se mantiene en el lote de punta

Rosario Central le ganó por 2-1 con Aldosivi en un partido en el que fue superior y tuvo la mayor cantidad de situaciones de peligro, aunque sufrió los contraataques de su rival, por la tercera fecha del Torneo Clausura 2026.

La visita comenzó en ventaja en el partido disputado en el estadio "Gigante de Arroyito" por medio del gol del volante Alan Sosa, a los seis minutos del segundo tiempo, mientras que el defensor Nicolás Zalazar igualó el encuentro con un gol en contra, a los 15 minutos y el extremo Jaminton Campaz marcó a los 34 minutos.

Con el triunfo, el equipo que dirige Jorge Almirón alcanzó el tercer lugar del grupo B, con siete puntos, mientras que el conjunto marplatense es anteúltimo en la zona, con una única unidad y sin triunfos hasta el momento.

En la próxima fecha, el “Canalla” deberá visitar a Barracas Central, el domingo 16 de agosto desde las 20:15, mientras que los dirigidos por Israel Damonte recibirán a Tigre el sábado 15, a partir de las 14:30.

Dura victoria de "La Lepra"

Independiente Rivadavia le ganó por 2-1 a Estudiantes de Río Cuarto en un partido en el que fue de menor a mayor y no pudo abrir el marcador hasta los últimos 20 minutos.

El local se impuso con un doblete del delantero Álex Arce, a los 25 minutos del segundo tiempo, de penal, y a los 34 minutos, mientras que el volante Gabriel Alanís descontó en 42 del complemento.

Con el triunfo, el conjunto que dirige Alfredo Berti alcanzó el tercer puesto de la zona B con siete puntos, mientras que el elenco cordobés es duodécimo en el grupo, con tres unidades menos.

En la próxima fecha, el conjunto mendocino visitará a Belgrano el viernes 14 de agosto, desde las 19:00, mientras que los dirigidos por Rubén Forestello serán locales ante Atlético Tucumán, el lunes 17 a partir de las 14:45.

Tras un primer tiempo de poco vuelo, los goles llegaron en los últimos 20 minutos de la segunda parte. El 1-0 llegó luego de una mano extendida dentro del área del volante Nicolás Talpone, que generó un penal cambiado por gol por el delantero Álex Arce, a los 25 minutos. Solo nueve minutos después, mediante un derechazo cruzado, el atacante uruguayo puso el 2-0.

El gol del único descuento llegó a los 42 minutos del segundo tiempo, con un error del arquero Nicolás Bolcato que dejó la pelota suelta dentro del área y permitió que Alanís la empuje al gol.