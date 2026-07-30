La inseguridad no da tregua: una escuela sufrió dos robos en menos de tres meses

La escalada de la inseguridad en Villa Mercedes parece no encontrar límites y golpea directamente a uno de los espacios más vulnerables de la comunidad: las instituciones escolares. Docentes de la Escuela Provincial N° 30 “General Pedernera” alzaron la voz para denunciar una seguidilla de hechos delictivos que mantiene en jaque a toda la comunidad educativa.

Este miércoles, el establecimiento sufrió un nuevo robo, apenas dos meses después de haber atravesado una situación similar. Según manifestaron las educadoras a través de un mensaje enviado a FM La Nuestra (medio que puso sobre la mesa el caso), los delincuentes vulneran el predio casi a diario, destruyendo el esfuerzo cotidiano que realizan docentes y familias para mantener el equipamiento del lugar.

La indignación se profundiza ante la falta de respuestas efectivas. A pesar de que el edificio se encuentra ubicado dentro de las jurisdicciones de dos comisarías y de contar con custodia durante la noche, los robos continúan concretándose. Asimismo, el cuerpo docente expresó su incertidumbre respecto a si el Ministerio de Educación ha tomado conocimiento formal de lo que ocurre dentro de la institución.

Bajo el temor a represalias directas y la imposibilidad de visibilizar el reclamo de forma individual, el personal docente exige la intervención urgente de las autoridades. La comunidad educativa demanda garantías básicas de protección para evitar que el delito siga desmantelando los espacios públicos destinados a la formación de niños y jóvenes.

FM La Nuestra/Redacción.