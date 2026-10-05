A 20 años de la Ley Nacional, desmantelaron la Subdirección de ESI

Lamentaron el desmantelamiento de las estructuras estatales que garantizaban el cumplimiento de la ESI. Foto: Ámbito Financiero.

Al cumplirse 20 años de la sanción de la Ley Nacional Nº 26.150 de Educación Sexual Integral (ESI), diversos gremios docentes, agrupaciones estudiantiles, colectivos transfeministas y dependencias universitarias de San Luis emitieron un comunicado conjunto para denunciar el desmantelamiento de las estructuras estatales destinadas a garantizar este derecho en la provincia.

Según detallaron en el documento, a partir de julio de 2026 —en el marco de la nueva Ley de Ministerios Nº V-1195-2026— la Subdirección de Educación Sexual Integral dejó de formar parte del organigrama del Ministerio de Educación provincial.

Los firmantes señalaron que la incorporación de la temática dentro de una Subdirección de Formación Integral más amplia, sumada a la introducción de enfoques alternativos centrados en la "educación emocional", debilita una política pública fundamental y traslada al plano individual problemáticas de carácter social y colectivo.

Asimismo, remarcaron que la ESI no es un privilegio ni una política accesoria, sino un derecho humano fundamental que requiere equipos especializados, recursos y estructuras sólidas en las instituciones educativas.

El comunicado lleva la firma de referentes de la Asociación Sanluiseña de Docentes Estatales (ASDE), la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), ADU, la Facultad de Ciencias Humanas de la UNSL, docentes autoconvocados y múltiples colectivos sociales de la región.