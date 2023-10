Brindan herramientas sobre ESI y discapacidad

El lunes, un equipo del Ministerio de Educación brindó una charla con debate participativo sobre Educación Sexual Integral (ESI) en el teatro de Casa de la Cultura. El encuentro organizado por el Consejo Municipal de Discapacidad, Niñez, Adolescencia y Adultos Mayores estuvo destinado a los trabajadores de los centros de discapacidad y público en general.

“Existe como un miedo generalizado, por ejemplo, hay tutores que no quieren que se hable de ESI en las escuelas porque no tienen el conocimiento o no saben bien de qué se trata. Por eso nos interesaba que ellos consultaran todo lo que les generaba dudas”, manifestó Yesica Vargas, jefa del organismo.

Agregó que la importancia de la iniciativa fue poder escuchar a todas las personas que estaban interesadas en la temática y despejar las diversas inquietudes que tenían, porque había un vacío de información sobre lo que es y cómo se lleva a cabo. A partir de las propuestas realizadas por los presentes, buscan poder reformular el programa en los colegios y centros que hablan sobre educación sexual.

“Los padres de las personas con discapacidad siempre tienen dudas o quieren saber cómo pueden aplicar lo que ofrece el programa en las instituciones a donde llevan a sus hijos”, expresó Vargas.

La Ley N° 26.150 establece el derecho que tienen las niñas, niños y adolescentes en recibir Educación Sexual Integral en ámbitos educativos públicos y privados. La propuesta brinda herramientas y material pedagógico sobre el cuidado del cuerpo y la salud, perspectiva de género, afectividad, respeto a la diversidad y sus derechos en lo sexual y reproductivo.

Es muy relevante que tanto los profesionales como los tutores sepan de qué manera hablarles a los chicos. Yesica Vargas

“Creo que es muy relevante que tanto los profesionales como los tutores sepan de qué manera hablarles a los chicos, sobre todo a los que están en la edad de relacionarse y descubrirse en la intimidad”, dijo la funcionaria.

También comentó que la próxima semana desde el Consejo Municipal visitarán diferentes escuelas para realizar encuestas a los adolescentes y conocer su perspectiva respecto a lo que aprenden sobre la temática y qué propuestas tienen ellos para mejorar.

“Queremos hablar con los jóvenes, que sean sus voces las que generen ideas para que nosotros desde nuestro lugar podamos trabajar sobre esto”, concluyó la referente.

Si bien la ESI está programada para personas en edad escolar, con este tipo de encuentros buscan prestar atención a los profesionales y adultos que se vinculan con los chicos para mejorar algo que esté mal o continuar con lo que esté bien.

