Ciclo lectivo 2023: perderle el miedo a la ESI en las escuelas

Arranca un nuevo ciclo lectivo y las y los alumnos regresan a la escuela, uno de los lugares donde muchas preguntas encuentran sus respuestas. La escuela es la caja de resonancia de una sociedad que evoluciona, a veces se estanca, pero sigue de pie.

Como en las familias, cada escuela es un mundo donde el contexto socioeconómico y cultural es diferente, en el que las y los estudiantes recorren circunstancias de todo tipo y donde las y los maestros se embarcan en diversas necesidades para que cuando salgan del establecimiento, sus alumnos se encuentren con las herramientas necesarias para enfrentarse al mundo que hay detrás.

Un nuevo ciclo lectivo está en puerta y la implementación de la Educación Sexual Integral es un derecho que involucra no solo a los estudiantes, también a las familias y a los docentes. Cada institución buscará la manera para que se cumpla.

Hablar con lenguaje inclusivo, preguntar pronombres, no asumir sexualidades, incluir contenidos en planificaciones, no hacer comentarios sobre el cuerpo de los demás o generar en el aula un espacio democrático para que todas y todos se expresen con libertad son conceptos que deben tenerse claros a la hora de comenzar el año escolar.

Pero, ¿se enseña la ESI en las escuelas de la provincia? ¿De qué trata esta implementación? Más allá del cuerpo y la sexualidad, las chicas y los chicos de San Luis, como también de todo el país, aprenden de las diferentes identidades, del lenguaje inclusivo, los vínculos sanos, el juego libre y la diversidad en todas sus formas.

En San Luis existe el Subprograma de Educación Sexual Integral del Ministerio de Educación que llegó luego de un largo proceso de construcción y crecimiento.

En 2018 el gobernador Alberto Rodríguez Saá firmó el decreto de adhesión a la ley de ESI que establece que se debe aplicar la Educación Sexual Integral con conocimiento y acorde a la edad para todas las escuelas, niveles y tipo de gestión. Al firmar la ley de adhesión al decreto 5.144, que no todas las provincias lo hicieron, se creó dentro del ministerio un área de ESI, que acompaña y brinda herramientas, capacitaciones y materiales para su implementación. También monitorea apoyándose en el programa de ESI de Nación.

Cinco años de trabajo lleva el área de ESI del Ministerio de Educación de la provincia que ahora se transformó en el Subprograma de Educación Sexual Integral que aporta herramientas y recursos para los docentes.

Con la asunción de la ministra de Educación de la provincia, María Eugenia Cantaloube, el área se transformó en un subprograma con la necesidad de tener mayor importancia dentro del ministerio. Su tarea es acompañar y brindar herramientas, recursos, como también atender situaciones específicas y emergentes de los alumnos dentro de la escuela.

"La ESI es una herramienta fundamental para garantizar derechos, porque es algo que se apoya en las infancias y en trabajar sobre todo tipo de violencias, como por motivo de género. Hacemos jornadas de integración, visitas de escuelas desde la periferia al centro, donde menos llegan los recursos porque el flujo de información no es total", expresó el jefe del subprograma, Juan Severini.

Desde el organismo se brinda material para que las escuelas trabajen con la ESI y las maestras y maestros se apoyen en los contenidos para hablar de diferentes temas. Además, cuentan con recursos propios que se pueden encontrar en las redes sociales del subprograma donde las y los alumnos, junto con sus amigos y familiares, pueden visualizar para saber más sobre lo que trata la ESI.

"Con el equipo creamos material gráfico, dinámico, que está al alcance para darle color, vida y presencia a la ESI. La idea es integrar el tema de las diversidades, por ejemplo, pensarlo en sentido general porque no es solo diversidad sexual, abarca diversidad cultural, étnica, religiosa, ideológica y corporal. Se tocan temas como la prevención de la gordofobia, de los cuerpos no hegemónicos, la diversidad corporal, la discapacidad. Todo lo plasmamos en nuestras láminas para que los chicos aprendan que cada uno tiene su autonomía, su libertad y crecimiento personal", explicó Severini.

Es que en las escuelas la ESI se vincula en diferentes ámbitos. Según contó la docente de Lengua y Literatura, Stella Maris Cupparo, cada institución toca la educación sexual integral de varias maneras.

"Cada escuela es un mundo. En algunas está muy presente. Se dan charlas, se habla de ella en los espacios curriculares y se nota que hay indicadores que muestran el abrazo a la diversidad. Hay otras donde, directamente, se sanciona a los docentes por el uso del lenguaje de género. Por más que tenemos jornadas institucionales los docentes se horrorizan y les cuesta integrarla", contó la profesora que tuvo una pequeña lección de ESI personal frente a uno de sus alumnos.

"Tuve la suerte de tener estudiantes transgénero y con ellos aprendí mucho. En una actividad que trataba sobre el texto expositivo, uno de mis alumnos, que es varón trans, habló sobre la adolescencia trans. Los compañeros se sacaron diez puntos al hacer preguntas, pero yo no tenía demasiadas respuestas. Me acerqué al espacio Weye y concertaron talleres con los chicos que nos ayudaron a seguir adelante. Fue muy fructífero porque aprendimos muchas cosas como, por ejemplo, sobre legislación, donde supimos que no necesitamos autorización para llamar a la persona como quiere llamarse, aunque cambie su nombre original, ya que está en todo su derecho", recordó Cupparo.

Más allá de la escuela, Severini contó que las familias son muchas veces quienes se interponen y no están de acuerdo con la implementación de la ESI por la falta de información.

"Una de las capacitaciones que nos comparte Nación para trabajar durante 2023 es la ESI con la familia, que nos ayudará al acompañamiento real que se debe tener para que las y los chicos aprendan sobre educación sexual. Se sabe que una familia quiere cuidar a sus hijos, pero de nuestra parte solo queda mostrarle que, con una buena implementación de los contenidos, iremos por buen camino. ¿Qué queremos que las infancias tengan? Crecimiento, autonomía, conocimiento, autocuidado y una vida libre de violencia y discriminación. No tienen por qué tener miedo, simplemente tenemos que acompañarlas y cuidar la infancia para vivir de una manera sana. Es por eso que la ESI nos ayudará como sociedad en la medida que todos nos acompañemos por su utilización y comprensión de las adulteces. La entrada para la ESI es la reflexión sobre uno mismo, ver de qué manera nos implica", reflexionó el funcionario.

Aunque el subprograma se involucra con el aprendizaje de la ESI en cada establecimiento y brinda lo necesario para que se realice, el equipo interdisciplinario deja que cada institución y cuerpo docente trabaje a su ritmo y con el tiempo indicado para que las y los alumnos puedan aprender de la manera que más cómoda les sienta.

"Nosotros vamos a las escuelas, hacemos charlas y actividades, pero dejamos que las y los maestros implementen la ESI a su modo porque sentimos que son quienes conocen el contexto que viven sus estudiantes, tienen un vínculo especial que es importante revalorizarlo. La idea es apoyarlos para que tengas los recursos y el material con sus propios estudiantes. A partir de allí son quienes eligen cómo y dónde lo implementan", agregó Severini.

Las y los maestros tienen a su disposición láminas de todo tipo para enseñarles a sus estudiantes lo que les parezca acorde al contenido que encuentran dentro de la currícula.

También, en las redes sociales del subprograma se encuentran recursos libres y gratuitos para quienes deseen seguir indagando.

"El material está disponible para docentes, familias y estudiantes que deseen involucrarse de lleno con la ESI. Nuestra misión es sensibilizar a la sociedad de que la ESI no es una imposición sino una información para el autoconocimiento, autocuidado, tener confianza en uno mismo y vincularnos de una manera saludable", concluyó el funcionario que abrió la invitación para que toda la comunidad educativa se encuentre con material sobre sexualidad, diversidad, juego libre, menstruación, discapacidad, afectividad, grooming, entre otros.

Redacción / NTV