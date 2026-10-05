Buscan una familia para adoptar a dos hermanas de 11 y 13 años
El Registro Único de Postulantes convoca a parejas o personas solas radicadas en la provincia. La información fue difundida por el Periódico Judicial.
El Registro Único de Postulantes para Adopción (RUA), que depende del Ministerio Público de la Defensa de la provincia de San Luis, inició una convocatoria pública y abierta a toda la comunidad con el objetivo de encontrar una familia para dos hermanas de 11 y 13 años que se encuentran en condiciones de ser adoptadas.
Tal como informó el Periódico Judicial, esta búsqueda está especialmente dirigida a matrimonios, parejas o personas con un solo progenitor que estén radicadas en la provincia y tengan la disposición de construir junto a las menores un proyecto familiar fundamentado en el cuidado, el respeto y el acompañamiento constante.
Aquellas personas interesadas en recibir más información o iniciar el proceso de postulación pueden comunicarse a través de los canales oficiales dispuestos para tal fin: mediante el teléfono/WhatsApp al 2664-023379, o bien escribiendo al correo electrónico regadopsl@justiciasanluis.gov.ar.
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