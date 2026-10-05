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Buscan una familia para adoptar a dos hermanas de 11 y 13 años

El Registro Único de Postulantes convoca a parejas o personas solas radicadas en la provincia. La información fue difundida por el Periódico Judicial.

Por redacción
| Hace 3 horas
Las niñas aguardan la posibilidad de tener una familia. Foto: Periódico Judicial.

El Registro Único de Postulantes para Adopción (RUA), que depende del Ministerio Público de la Defensa de la provincia de San Luis, inició una convocatoria pública y abierta a toda la comunidad con el objetivo de encontrar una familia para dos hermanas de 11 y 13 años que se encuentran en condiciones de ser adoptadas.

 

 

Tal como informó el Periódico Judicial, esta búsqueda está especialmente dirigida a matrimonios, parejas o personas con un solo progenitor que estén radicadas en la provincia y tengan la disposición de construir junto a las menores un proyecto familiar fundamentado en el cuidado, el respeto y el acompañamiento constante.

 

 

Aquellas personas interesadas en recibir más información o iniciar el proceso de postulación pueden comunicarse a través de los canales oficiales dispuestos para tal fin: mediante el teléfono/WhatsApp al 2664-023379, o bien escribiendo al correo electrónico regadopsl@justiciasanluis.gov.ar.

 

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