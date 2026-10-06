Premian en Madrid a una empresaria villamercedina

Una profesional de Villa Mercedes fue galardonada en Madrid con el premio Best Ceo Awards, destinado a líderes de todo el mundo que hacen su aporte al crecimiento empresarial. Liliana Soquet, psicóloga, coach y mentora profesional fue seleccionada por los organizadores para recibir el prestigioso premio.

La entrega se realizó el sábado en el Mandarin Ritz Hotel de Madrid, donde la villamercedina asistió para ser parte del espacio que celebra que “el liderazgo refleja a cada persona que ayuda a dar forma a su historia”.

La organización dijo que en los Best CEO Awards, “las mujeres son una parte esencial de la velada como líderes, profesionales, socias y fuentes de inspiración”. De allí que la presencia de Soquet aportó perspectiva y significado a la velada.

Entre las argumentaciones que quienes entregan los reconocimientos dieron, señalaron que “detrás de cada gran emprendedor hay alguien que cree en la visión antes de que el mundo vea el resultado”. “En los Best CEO Awards honramos no solo los logros, sino también a las personas que ayudan a hacerlo posible”.

Soquet es directora ejecutiva de la consultora Icono's, es la presidenta de la Fundación Todos a la Escuela y es líder regional de la iniciativa “Un día para dar Argentina”. En su espacio audiovisual Time of power realiza contenidos orientados al liderazgo humano, el desarrollo personal y la motivación femenina.