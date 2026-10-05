Hasta en el ranking de industrias, San Luis está mal ubicado

El gráfico es elocuente y duele. En la Argentina de 2026, la Ciudad de Buenos Aires tiene 39 empresas cada 1.000 habitantes. La Pampa tiene 14. Santa Fe, 13. Córdoba, 12. San Luis, apenas 7.

La provincia puntana quedó por debajo del promedio del centro del país y en el fondo de la tabla nacional, según el relevamiento de Fundación Pensar en base a INDEC y MECON. Solo supera a Corrientes, Tucumán, Salta, Catamarca y Jujuy (5), La Rioja y Santiago del Estero (4) y Formosa (3). Incluso la provincia de Buenos Aires, con el peso del conurbano, tiene 8, una más que San Luis. Mendoza tiene 9.

No es un número frío. Es la foto del empleo. Donde hay pocas empresas, hay poco empleo privado genuino y más dependencia del empleo público y de los planes. El industricidio detrás del 7. Ese 7 no cayó del cielo. Se explica con lo que está pasando adentro de los parques industriales.

De acuerdo a un informe en base a datos oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, entre noviembre de 2023 y junio de 2026 San Luis perdió 415 empresas con personal registrado y 8.716 puestos de trabajo registrados.

El comercio fue el más golpeado con 142 empleadores menos, pero la industria manufacturera perdió 41 empleadores, una caída del 9%. En empleo, la industria terminó junio de 2026 con 15.316 trabajadores registrados, un 14,4% menos que en noviembre de 2023.

Solo en 2025, el deterioro se llevó puesto a alrededor de 700 familias, según un relevamiento gremial.

Los nombres tienen cara:

- Dana – Naschel: autopartista estadounidense de transmisiones. Cerró el 17 de noviembre de 2025. Lo comunicaron por WhatsApp la noche anterior. 50 directos y 40 indirectos en la calle.

- Avery Dennison – Capital: etiquetas autoadhesivas. Última jornada el 26 de junio de 2025. 45 familias, se fue a Buenos Aires.

- Cidal: látex, globos y preservativos. Desde 1953. Cerró en octubre de 2025. 65 trabajadores.

- Cerámica San Lorenzo – Villa Mercedes: más de 200 despidos.

- Alpargatas / Topper – Villa Mercedes: casi 100 despidos por apertura de importaciones.

- Master Laja – Juana Koslay: piedra laja. 54 operarios, tomaron la planta en enero de 2026 por sueldos adeudados.

- Ledesma Papel: única en el país en papel encapado. 70 operarios en octubre de 2025.

- Argentoil: cilindros de GNC. De 300 trabajadores en su esplendor a 16 que quedaron sin indemnización ni sueldos.

- Bagley (Arcor): principal empleadora privada con casi 2.000 trabajadores en cuatro plantas, con despidos incluso de delegados.

- Georgalos: golosinas desde los 80. Se fue a Río Segundo, Córdoba, para "abaratar costos".

A eso se suma DeltaCom en el Parque Industrial Norte, que en agosto despidió al 50% de su plantel (6 de 13) adeudando tres meses de sueldo tras perder el contrato con Kimberly Clark.

¿Por qué San Luis duele más?

La provincia construyó su identidad con la promoción industrial. Cuando una fábrica cierra acá, no cierra solo una empresa. Se rompe un tejido social que tardó 30 años en armarse. Lo dicen los propios informes: "no es únicamente el fracaso de un proyecto económico particular, es la destrucción de un elemento de orgullo en una provincia que supo construir su identidad de la mano del desarrollo industrial".

Hoy, con 7 empresas cada 1.000 habitantes, San Luis tiene la mitad de densidad que La Pampa (14) y Córdoba (12), y casi 6 veces menos que CABA (39). No alcanza con exenciones impositivas si no hay consumo interno, si la apertura importadora entra sin arancel y si producir acá es entre 25% y 30% más caro que en Brasil, como advierte la UIA.

Fuentes: Gráfico Fundación Pensar en base a INDEC y MECON (FEB-2026) /– SRT / COMECUCO – Relevamiento cierre fábricas San Luis 2025.