Asesinato en Quines: entre el asombro y la preocupación, se conoció que habría un detenido

Se espera que las autoridades informen de cara a los avances de la investigación.

Los habitantes del corredor Quines/Candelaria se encuentran conmocionados por el caso del hombre que fue hallado muerto en un canal revestido en el paraje San Miguel y por la manera que lo asesinaron, de un certero disparo en la nuca.

En medio de ese generalizado clima de asombro, este lunes a la tarde se supo por comentarios de vecinos que otro hombre ya estaría detenido y a disposición de la justicia implicando en el horrendo episodio.

Se espera que la Justicia y la Policía informen si es cierto que hay avances en la investigación, porque en toda la región lo ocurrido con el hombre conocido como “el Colombiano”, ha despertado mucho temor.

“Es un hecho muy feo y más aún para un pueblo chico como lo es Quines. Hoy todo el mundo hablaba de este caso horroroso”, reflexionó una de las fuentes consultadas por El Diario de La República.

Según lo que se comenta en la localidad, este lunes a la madrugada se habría concretado la detención del sospechoso, cuyo apellido comienza con la letra ‘G’ y que tiene antecedentes por la portación de armas de fuego.

Como escasea la información oficial, aún no se sabe la identidad concreta del hombre hallado sin vida el sábado en el canal cercano a la Escuela Agrotécnica de San Miguel.

“Acá todos lo conocíamos como ‘el Colombiano’ y que trabajaba como carpintero. Llegó a Quines hace al menos 10 años, que no hace mucho tiempo se había y que era papá de un chico”, confió otra fuente que acotó que, tras romper el vínculo sentimental, el asesinato vivió en los últimos tiempos en una pensión o departamento que está cerca de la Municipalidad.

La Fiscal de Instrucción en lo Penal Linda Maluf es la que está al frente de la investigación. El domingo, al cerrar la jornada confirmó que ‘el Colombiano’ había sido asesinado con saña y sin piedad de un tiro en la nuca.

“Es muy extraño y muy feo lo acontecido. La comunidad no se explica el porqué del alevoso asesinato de una persona que no era problemática”, sintetizó otra voz autorizada del pueblo ante el estado de conmoción que impera por esta horas.