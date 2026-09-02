Piden que Cortaderas, Villa Larca, Los Molles y Nueva Galia tengan Concejo Deliberante

El senador provincial Hugo Omar Olguín (PJ-Chacabuco) presentó formalmente ante la Presidencia de la Cámara de Senadores, un proyecto de ley de "Readecuación de la Organización de los Gobiernos Municipales de Cortaderas, Villa Larca, Los Molles y Nueva Galia".

El objetivo es que dejen de ser Intendencias Comisionadas y pasen a ser Municipalidades con Intendencia y Concejo Deliberante.

El mandato constitucional incumplido

En los fundamentos, Olguín es categórico: el artículo 256 de la Constitución Provincial establece que "toda población permanente que cuente con más de 1.500 habitantes, tiene una municipalidad".

Y el artículo 4° de la Ley de Régimen Municipal XII-0349-2004 no deja margen: "El Poder Ejecutivo determinará después de cada censo, los nuevos lugares donde corresponda Municipalidad".

Según los resultados definitivos del Censo Nacional 2022 (INDEC):

- Cortaderas: 3.188 hab.

- Villa Larca: 2.217 hab.

- Nueva Galia: 1.727 hab.

- Los Molles: 1.506 hab.

Las cuatro superan el piso legal. La fuente es oficial: INDEC - cuadro de Gobiernos Locales y Dirección de Estadística de San Luis. "Hace más de tres años que está vencida esa obligación", advierte el proyecto.

Aplicando el Art. 257 de la Constitución: - Cortaderas (3.188 hab.): 5 concejales titulares y 5 suplente - Villa Larca, Los Molles y Nueva Galia: 4 concejales titulares y 4 suplentes cada una.

El artículo 3° del proyecto establece que el propio Concejo deberá sortear los miembros que durarán 2 años para luego renovar por mitades, como marca el Art. 268 de la Constitución.

Además, el Ejecutivo deberá garantizar la transición ordenada con inventario de bienes y rendición de cuentas del último ejercicio como comisionado.

Olguín recordó que la Legislatura ya aplicó el mismo mecanismo con la Ley XII-0966-2017, cuando se recategorizó a El Trapiche, Carpintería, El Volcán y Potrero de los Funes.

"El presente proyecto sigue ese mismo esquema, ya validado, para dar respuesta a una situación de idéntica naturaleza", cerró. El proyecto quedó ahora en manos del Senado para su tratamiento.