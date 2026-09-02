Piden que Cortaderas, Villa Larca, Los Molles y Nueva Galia tengan Concejo Deliberante
El senador Hugo Olguín presentó un proyecto de ley para readecuar cuatro gobiernos municipales. Según el Censo 2022 del INDEC, las cuatro localidades superan los 1.500 habitantes y la Constitución obliga a convocar a elecciones con Concejo.
El senador provincial Hugo Omar Olguín (PJ-Chacabuco) presentó formalmente ante la Presidencia de la Cámara de Senadores, un proyecto de ley de "Readecuación de la Organización de los Gobiernos Municipales de Cortaderas, Villa Larca, Los Molles y Nueva Galia".
El objetivo es que dejen de ser Intendencias Comisionadas y pasen a ser Municipalidades con Intendencia y Concejo Deliberante.
El mandato constitucional incumplido
En los fundamentos, Olguín es categórico: el artículo 256 de la Constitución Provincial establece que "toda población permanente que cuente con más de 1.500 habitantes, tiene una municipalidad".
Y el artículo 4° de la Ley de Régimen Municipal XII-0349-2004 no deja margen: "El Poder Ejecutivo determinará después de cada censo, los nuevos lugares donde corresponda Municipalidad".
Según los resultados definitivos del Censo Nacional 2022 (INDEC):
- Cortaderas: 3.188 hab.
- Villa Larca: 2.217 hab.
- Nueva Galia: 1.727 hab.
- Los Molles: 1.506 hab.
Las cuatro superan el piso legal. La fuente es oficial: INDEC - cuadro de Gobiernos Locales y Dirección de Estadística de San Luis. "Hace más de tres años que está vencida esa obligación", advierte el proyecto.
Aplicando el Art. 257 de la Constitución: - Cortaderas (3.188 hab.): 5 concejales titulares y 5 suplente - Villa Larca, Los Molles y Nueva Galia: 4 concejales titulares y 4 suplentes cada una.
El artículo 3° del proyecto establece que el propio Concejo deberá sortear los miembros que durarán 2 años para luego renovar por mitades, como marca el Art. 268 de la Constitución.
Además, el Ejecutivo deberá garantizar la transición ordenada con inventario de bienes y rendición de cuentas del último ejercicio como comisionado.
Olguín recordó que la Legislatura ya aplicó el mismo mecanismo con la Ley XII-0966-2017, cuando se recategorizó a El Trapiche, Carpintería, El Volcán y Potrero de los Funes.
"El presente proyecto sigue ese mismo esquema, ya validado, para dar respuesta a una situación de idéntica naturaleza", cerró. El proyecto quedó ahora en manos del Senado para su tratamiento.
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