Salud mental en San Luis: advierten que los jóvenes atraviesan una situación crítica

La situación de la salud mental en San Luis requiere respuestas urgentes, especialmente entre adolescentes y jóvenes. Así lo advirtió la psicóloga Daniela Gasparini (M.P.:50.200), quien sostuvo que la provincia presenta indicadores preocupantes y que el crecimiento de los suicidios no puede analizarse como una suma de casos individuales.

“Tenemos una salud mental en crisis”, afirmó la profesional. Según explicó, detrás de una conducta suicida pueden confluir padecimientos psicológicos, dificultades económicas, violencia, aislamiento, consumos problemáticos y falta de perspectivas para el futuro.

Daniela Gasparini es egresada de la Universidad de Buenos Aires y especialista en género, trata y explotación de personas.

Gasparini remarcó que San Luis se encuentra entre las provincias afectadas por altas tasas de suicidio. No obstante, aclaró que las estadísticas deben interpretarse dentro de su contexto y teniendo en cuenta tanto las tasas poblacionales como la cantidad absoluta de casos.

La especialista sostuvo que uno de los principales problemas es la demora de las respuestas institucionales. “La tasa de suicidios entre los más jóvenes es un indicio de que estamos llegando tarde”, expresó.

Ante este escenario, consideró necesario fortalecer los equipos interdisciplinarios en los hospitales generales y facilitar el acompañamiento de las familias. También reclamó una mayor inversión en el sistema público, debido a que buena parte de la población no puede afrontar un tratamiento privado.

“Más que cambiar leyes, hay que poner presupuesto en salud mental, fortalecer los equipos y establecer dinámicas que puedan ayudar a las familias y a la red de las personas que atraviesan estas situaciones”, sostuvo.

Para Gasparini, la prevención debe construirse mediante políticas permanentes y no solamente como una reacción frente a una urgencia. Esto implica ampliar el acceso a profesionales, capacitar a docentes y comunicadores y ofrecer herramientas para identificar señales de alarma.