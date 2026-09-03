Riccardo calificó de “farsa” la reforma de Poggi y llamó a enfrentarla

El exdiputado nacional José Luis Riccardo cuestionó con dureza la reforma parcial de la Constitución de San Luis impulsada por el gobernador Claudio Poggi. Afirmó que el proceso carece de legitimidad popular e institucional y convocó a distintos sectores a debatir cómo actuar frente a la iniciativa.

“Se trató la farsa de la reforma de Poggi de la Constitución de San Luis”, afirmó el dirigente de Identidad Radical después de que la Legislatura aprobara la declaración de necesidad de la reforma con 30 votos a favor y 13 en contra.

Riccardo sostuvo que una modificación destinada a regir la vida institucional de la provincia durante las próximas décadas debería contar con un respaldo social que, según planteó, el proyecto oficial no tiene.

“La reforma constitucional de San Luis que va a regir nuestras vidas por las próximas décadas debe tener la legitimidad popular, la legitimidad institucional necesaria, que no la tiene el proyecto de Poggi”, señaló.

También acusó a los legisladores oficialistas de avanzar sin discusión pública. “Fue votado a espaldas del pueblo por los diputados y senadores, mientras nadie sabe lo que pasa”, cuestionó.

La ley habilita la elección de 52 convencionales constituyentes para reformar 23 artículos, incorporar otros 23 y crear cuatro capítulos. Entre los cambios previstos aparecen la limitación de la reelección del gobernador y la eliminación de las elecciones de medio término.

Frente a ese escenario, Riccardo convocó a ciudadanos, dirigentes, partidos e instituciones a organizarse “más allá de las banderías políticas” para discutir cómo proceder.

El exlegislador aseguró que la reforma presenta “enormes vicios de inconstitucionalidad” y volvió a advertir que fue diseñada y aprobada sin participación de la sociedad sanluiseña.