Advierten sobre la formación de un basural a cielo abierto en la planta de efluentes

La Municipalidad de La Punta se encuentra en el centro de una fuerte polémica ambiental tras las denuncias que indican que el predio de la planta de tratamiento cloacal está siendo utilizado como depósito de residuos sólidos.



El surgimiento de este basural a cielo abierto en un sector destinado exclusivamente al saneamiento de aguas residuales representa una abierta contradicción a las normas básicas de gestión sanitaria y pone en alerta a la comunidad por las consecuencias a largo plazo.



El trasfondo de esta irregularidad, según los testimonios recolectados, radica en una severa limitación logística de la flota municipal. Los vehículos de recolección de la gestión de Luciano Ayala no estarían en condiciones técnicas de completar el trayecto hasta el basural autorizado, lo que habría derivado en la decisión de descargar los desechos en el perímetro de la planta de efluentes.



Lo que inicialmente se presentó como una solución operativa ante el deterioro vehicular, se ha transformado en un riesgo de mayor envergadura para la salud pública y el ecosistema local.



Expertos y vecinos advierten que la combinación de basura y efluentes es técnicamente incompatible y peligrosa. La acumulación de residuos orgánicos genera lixiviados —líquidos cargados de bacterias, metales pesados y materia orgánica— que tienen el potencial de filtrarse hacia las napas subterráneas o interferir directamente con los procesos de tratamiento de la planta.



A esto se suma la proliferación de vectores como roedores y moscas en un área de por sí sensible, además de la emanación de gases como metano y sulfuro de hidrógeno, que en grandes concentraciones pueden provocar incendios o alterar los procesos biológicos de la infraestructura.



En el marco normativo, las plantas de tratamiento están catalogadas como infraestructura sanitaria crítica, lo que exige zonas de protección estrictas para evitar actividades contaminantes en su entorno.



La presencia de este basural en el perímetro sanitario no constituye una falta menor, sino que podría acarrear responsabilidades administrativas y judiciales para los funcionarios responsables. Mientras tanto, la administración municipal mantiene el silencio y no ha brindado explicaciones oficiales sobre el origen de esta maniobra que compromete la salubridad de los habitantes de La Punta.