Echaron al único ingeniero civil de Infraestructura Escolar por "estados de WhatsApp"

El ingeniero, injustamente desafectado de sus funciones, lamentó la bajeza con la que se manejaron las autoridades. Imagen ilustrativa generada con IA.

Infraestructura Escolar se quedó sin su único ingeniero civil tras la destitución de Alejandro Miguel Bilbao, a quien le pidieron la renuncia luego de publicar en sus estados de WhatsApp contenidos vinculados a una agrupación política distinta a la gestión de Claudio Poggi. En diálogo con El Diario de la República, el profesional cuestionó duramente la medida y advirtió sobre la vulnerabilidad en la que quedan los establecimientos educativos de la provincia.

“Me pidieron la renuncia a inspector de 450 escuelas por manifestar un estado en mi teléfono”, expresó Bilbao, al tiempo que remarcó las consecuencias operativas de su salida: “Lamentablemente, los 450 establecimientos educativos ya no tienen un ingeniero civil para su supervisión en los mantenimientos de rutina; eso poco le importa al gobernador actual. Sí le preocupa la disidencia política”.

El desplazado profesional hizo hincapié en el trasfondo político e institucional de su apartamiento, señalando que la decisión se toma en la antesala de un proceso clave para San Luis: “Con el agravante de que el próximo año 2027 se realizan las elecciones de constituyentes, y la ley contempla que debe haber pluralidad de organizaciones políticas, en especial cuando se trató la modificación de la Constitución Provincial”.

Según las referencias, los profesionales que quedaron (arquitectos) tienen mucho tiempo que dedicar a los proyectos y trabajos de gabinete. Esto infiere que no darán abasto con el abordaje total de las instituciones educativas.

Para el ingeniero, el trasfondo de su despido responde a una persecución ideológica incompatible con el sistema democrático. “Es lamentable el proceder de este gobernador Claudio Poggi. En tiempo de constituyentes debe seguir lo que dice la ley: buscar la pluralidad de pensamientos para poder tener consenso al momento de modificar la Constitución de San Luis”, aseveró.

Finalmente, sintetizó el conflicto que derivó en su salida del organismo provincial: “Por solo dos estados de WhatsApp en mi celular me mandaron a pedir la renuncia. Es lamentable para Infraestructura Escolar, porque era el único ingeniero civil ahí. El actuar del gobernador es deplorable”.