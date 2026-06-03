Legislador agradecido por el aval a una iniciativa

El diputado provincial Walter Pollo expresó su satisfacción por un proyecto de ley de su autoría que obtuvo media sanción: se trata de la incorporación al calendario escolar provincial el 21 de junio como Día de la Confraternidad Antártica.

“Quiero destacar y felicitar el trabajo realizado en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, donde el proyecto recibió despacho por unanimidad, demostrando que hay causas que están por encima de cualquier diferencia político-partidaria.

También agradezco a los distintos bloques legislativos que acompañaron esta iniciativa, entendiendo que la Antártida, nuestra soberanía y la educación de las futuras generaciones son temas que nos hermanan como argentinos”, precisó el legislador.