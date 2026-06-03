Legislador agradecido por el aval a una iniciativa
Es por la media sanción para sumar al calendario escolar el 21 de junio como Día de la Confraternidad Antártica.
El diputado provincial Walter Pollo expresó su satisfacción por un proyecto de ley de su autoría que obtuvo media sanción: se trata de la incorporación al calendario escolar provincial el 21 de junio como Día de la Confraternidad Antártica.
“Quiero destacar y felicitar el trabajo realizado en la Comisión de Educación, Ciencia y Tecnología, donde el proyecto recibió despacho por unanimidad, demostrando que hay causas que están por encima de cualquier diferencia político-partidaria.
También agradezco a los distintos bloques legislativos que acompañaron esta iniciativa, entendiendo que la Antártida, nuestra soberanía y la educación de las futuras generaciones son temas que nos hermanan como argentinos”, precisó el legislador.
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