Luna Agüero, al Penal: cambió la carátula tras la muerte de Lautaro Britos

Rodrigo Lautaro Britos agonizó durante seis días. El miércoles murió, después de permanecer internado con graves quemaduras. La muerte del joven cambió el rumbo de la causa y este jueves su pareja, Luna Agüero Regalado, fue trasladada al Servicio Penitenciario Provincial.

Hasta entonces, Agüero estaba imputada por el ataque ocurrido el 30 de julio en una vivienda del barrio La Ribera. Con la muerte de Britos, la Fiscalía de Instrucción 5 de la Segunda Circunscripción Judicial amplió los cargos y la acusó de homicidio agravado por el vínculo e incendio intencional, en concurso real.

La acusación sostiene que aquella noche Agüero habría rociado con nafta a Britos mientras se encontraba en la habitación principal. Después habría hecho lo mismo con el colchón y provocado el incendio con un encendedor.

Britos sobrevivió al ataque, pero quedó internado con quemaduras de extrema gravedad. Pasaron los días y su estado no logró revertirse. El 5 de agosto murió.

Con ese desenlace, la investigación dejó atrás la imputación inicial y pasó a investigar un homicidio.

Las fiscales Gisela Milstein y Mariana Olguín pidieron entonces la ampliación de la formulación de cargos y la prisión preventiva. La jueza de Garantías hizo lugar al planteo y dispuso cuatro meses de prisión preventiva.

Agüero fue trasladada al Servicio Penitenciario Provincial. Allí permanecerá detenida mientras la Fiscalía continúa reuniendo pruebas para determinar qué ocurrió aquella noche y cuál fue su responsabilidad en la muerte de Britos.