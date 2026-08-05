Murió Rodrigo, el joven quemado por su ex en el barrio La Ribera

Con la muerte el miércoles a la noche de Rodrigo Britos, el joven quemado por su ex novia en el barrio La Ribera, la causa judicial que se sigue contra la acusada, Luna Agüero, tomó un nuevo rumbo que comenzará a definirse el viernes, cuando la joven recurra nuevamente a los Tribunales de Villa Mercedes.

Britos falleció en el Policlínico Regional de Villa Mercedes, donde estaba internado desde el jueves 30 de julio a la noche, cuando su ex pareja lo fue a buscar a la casa de una amiga y lo prendió fuego luego de rociarlo con nafta. El joven de 22 años tenía quemaduras en todo el cuerpo, a lo que se sumó una neumonía que derivó en su muerte.

Mientras tanto, Luna sigue detenida en una comisaría de la ciudad, donde por orden de la Justicia tiene que estar en un lugar cómodo al momento de amamantar a su pequeño bebé, producto de su relación con Britos.

Cuando la joven mamá, de apenas 20 años, regrese a Tribunales lo hará para ser imputada por el delito de “Homicidio calificado”, el más grave del Código penal y con perspectiva de pasar el resto de su vida en prisión.

El hecho que derivó en la tragedia sucedió el jueves 30 de julio a las 23:30 en una casa del barrio La Ribera donde Britos visitaba a una amiga, madre de dos hijos presentes al momento del ataque.

Hasta allí fue Agüero, quien apenas pudo ingresar se mostró violenta y a los insultos. Se dirigió a la habitación de la vivienda, donde estaba Rodrigo y según la acusación, roció a su ex y al colchón donde estaba acostado y luego prendió fuego con un encendedor.

Envuelto en llamas, el joven salió de la casa y se subió a la bicicleta con intenciones de ir a algún lugar donde le aliviaran el fuego. Fue socorrido por los vecinos, quienes llamaron a la ambulancia.

A partir de entonces se abrió una causa que tiene a Luna como principal imputada aunque la Fiscalía avanza en la sospecha de que hubo otra participante que colaboró con la acusada. Lo que está comprobado es que pocas horas después del ataque, la chica fue al hospital a hacerse atender de quemaduras en sus piernas.

En la audiencia del sábado pasado, cuando se formularon los cargos contra Agüero, la defensa adelantó que la próxima vez que la acusada esté frente al estrado prestaría declaración indagatoria, “para hacer algunas aclaraciones”. Ahora, con la muerte de Britos, esa promesa podría modificarse.

Aunque en la primera llegada al juez, la joven hizo algunas manifestaciones en las que contó el inicio de la relación y dio detalles sobre cómo era el vínculo con su ex, padre de sus dos hijos.