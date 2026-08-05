Lo que el procurador no dijo ni mostró sobre las horas previas a la aparición de "Yayi"

La conferencia de prensa del procurador general Sebastián Cadelago Filippi sirvió para comunicar que Darío “Yayi” Cuello había aparecido con vida. Pero también dejó una larga lista de preguntas sin respuesta.

El funcionario explicó parte de la versión oficial, aunque no mostró documentación, registros ni elementos que permitieran reconstruir, paso por paso, qué ocurrió entre el viernes a las 14 y el momento en que "Yayi" finalmente fue encontrado.

Hay una primera pregunta que resulta inevitable: ¿dónde fue encontrado exactamente? La precisión sobre el lugar no es un detalle menor. Durante las horas de búsqueda, vecinos habían señalado reiteradamente la denominada “Estancia López” como un punto que debía ser tenido en cuenta. ¿Por qué? ¿Qué información tenían esos vecinos? ¿De dónde surgió esa versión y fue efectivamente investigada?

También quedó pendiente saber cuándo Cuello tomó conocimiento de que era buscado. Si estuvo incomunicado de su entorno durante parte de esas horas, ¿cómo supo que había una búsqueda en marcha? Y si lo supo, ¿por qué decidió permanecer donde estaba?

Otra de las cuestiones centrales es qué ocurrió entre las 14 del viernes, cuando se perdió contacto con él, y la mañana del sábado. Son horas sobre las que la explicación oficial no aportó una reconstrucción detallada.

Tampoco se conoció si la declaración de Yayi quedó grabada, dónde fue tomada y quiénes estuvieron presentes. Si brindó un relato sobre lo sucedido, ¿existe un registro audiovisual o escrito de esa declaración? ¿Fue realizada ante policías, fiscales o algún otro funcionario?

Y hay una pregunta todavía más concreta: ¿Yayi estuvo en la comisaría antes de ser trasladado o asistido?

La situación del hermano de Darío también forma parte de las horas que requieren explicación. Mientras la familia buscaba desesperadamente a Yayi, su hermano permaneció en una dependencia policial. ¿Por qué estuvo allí? ¿Qué declaró? ¿Fue entrevistado en calidad de testigo, aportó información relevante o simplemente permaneció allí por otra circunstancia?

Hay además una dimensión que aparece en los testimonios que circularon durante la búsqueda y que no fue explicada públicamente: el estado en que habría aparecido "Yayi". Se habló de un hombre enojado, deprimido y con vergüenza. Si esas características forman parte de lo observado por quienes tuvieron contacto con él, ¿qué explicación dio sobre ese estado? ¿Qué dijo que le había ocurrido?

Tampoco se exhibió el informe médico o forense que permita saber en qué condiciones fue encontrado. ¿Qué médico revisó a Yayi? ¿A qué hora? ¿Dónde se realizó esa revisión? ¿Qué constató? ¿Presentaba lesiones, signos de haber permanecido expuesto o algún otro indicio que permitiera reconstruir las horas anteriores?

Y queda otro interrogante vinculado directamente con la familia.

Después del martes a las 17 cuando finalmente apareció el joven, sus integrantes prácticamente se hermetizaron. ¿Por qué? ¿Hubo una indicación de los investigadores? ¿Una decisión familiar? ¿Recibieron información que modificó su posición? ¿Qué ocurrió en esas horas que llevó a que quienes habían hablado públicamente durante la búsqueda dejaran de hacerlo?

La conferencia del procurador comunicó el desenlace, pero no mostró las piezas que permiten comprobar la reconstrucción de las horas decisivas.

No se conoció el registro de la declaración de "Yayi". No se exhibió un informe médico. No se precisó con suficiente detalle dónde fue encontrado. No se explicó qué ocurrió durante las horas críticas. Tampoco se respondió por qué determinados vecinos apuntaban hacia la Estancia López ni qué se investigó concretamente allí.

Y cuando una persona desaparece durante horas y luego aparece con vida, la aparición es apenas el final de la historia.

La otra historia —la que explica dónde estuvo, qué hizo, con quién estuvo, cuándo supo que era buscado y en qué condiciones llegó hasta el lugar donde fue encontrado— todavía necesita ser contada.

El procurador habló del desenlace. Las preguntas están en las horas que quedaron en el medio.