Una multitudinaria Marcha del Orgullo colmó las calles con fuertes reclamos

Una verdadera multitud inundó este sábado el centro porteño para participar de la 35ª edición de la Marcha del Orgullo LGBT, en una de las convocatorias más masivas que se recuerden en la historia del movimiento en el país.

Desde las primeras horas de la tarde, la zona comprendida entre la intersección de Lima y Avenida Belgrano hasta la Plaza del Congreso se convirtió en un escenario dinámico donde convivieron la música de DJ's, las ferias de artesanos y una marcada agenda de reclamos sociales y políticos dirigidos al gobierno del presidente Javier Milei.

El acontecimiento combinó la tradicional fiesta de color y comparsas con severas denuncias contra el escenario social y sanitario actual. En los discursos y en las pancartas desplegadas por las organizaciones asistentes se multiplicaron los pedidos por una Ley Integral Trans y una Ley Antidiscriminatoria, junto con alertas por la falta de preservativos, la interrupción en la entrega de medicamentos para el VIH y el debilitamiento de la Educación Sexual Integral. Asimismo, el rechazo a la violencia machista y a los discursos discriminatorios cobró especial vigencia tras la reciente agresión en grupo denunciada por mujeres trans en los bosques de Palermo.

La movilización contó con la presencia de un heterogéneo entramado de agrupaciones como la Comunidad Homosexual Argentina (CHA), el frente Orgullo y Lucha, sindicatos como la CGT y ATSA, la red Argentina Intersex y organizaciones territoriales.

Sobre los escenarios montados a lo largo del trazado, figuras del espectáculo y la comunicación alzaron su voz: la cantante La Joaqui brindó un show en el punto de Hipólito Yrigoyen y Lima, mientras que el periodista Franco Torchia leyó el documento central en el Congreso, donde remarcó la importancia de la resistencia colectiva frente al vaciamiento de las políticas públicas de salud e inclusión.

Uno de los momentos más emotivos de la desconcentración fue el homenaje brindado por el Consejo Asesor Histórico y Pedro Paradiso Sottile a la referente de Madres de Plaza de Mayo, Taty Almeida.

Los organizadores destacaron su legado histórico de lucha y su histórico acompañamiento a las demandas de las minorías sexuales. La jornada concluyó con la proyección de mensajes de apoyo de referentes internacionales, quienes reafirmaron el valor de la visibilidad y el compromiso democrático de la comunidad argentina frente al contexto regional.

Agencia Noticias Argentinas.