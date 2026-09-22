Artículos de defensa y cámaras: crecen las ventas por la ola de delitos

Manoplas, bastones extensibles, aerosoles de defensa, entre otros artículos, se venden con tendencia frente a la inseguridad. Foto: Imagen generada con IA.

La creciente preocupación por la inseguridad está modificando los hábitos de compra y protección en la provincia. Cada vez más negocios, incluso ajenos al rubro de las armerías, ofrecen entre sus artículos elementos de defensa personal como gas pimienta, navajas, manoplas, machetes tácticos y bastones extensibles. A esta oferta se suman las picanas, cuya comercialización transita por un gris debido a los vacíos legales y la falta de una tipificación clara que habilite a los civiles a portarlas.

Un sondeo realizado por El Diario de la República detectó al menos cuatro locales no especializados que comercializan estos productos (dentro de las 4 avenidas), una cifra que aumenta considerablemente al sumar a los comercios autorizados que operan bajo normativas vigentes. Sin embargo, en las redes sociales la oferta se multiplica de manera libre, siendo los aerosoles de defensa y los cuchillos los artículos más solicitados.

En el marco legal, también se registra una alta demanda de armas no letales —como pistolas y escopetas que funcionan con garrafas de CO2 y distintos tipos de municiones—, elegidas especialmente por comerciantes desesperados ante la reiteración de robos, especialmente vía redes sociales.

"Yo siempre llevo un gas pimienta en el bolsillo, he vivido situaciones complicadas en la calle y es algo que indigna, porque uno es laburante y tiene que sufrir la inseguridad. Mínimamente, me defiendo", relató Juan, un vecino de la zona céntrica.

En la misma línea, Jonatan, un comerciante de la capital, señaló: "Yo tengo un machete tipo policía abajo del mostrador. Por suerte no he llegado a usarlo, hasta ahora, pero lo compré luego de algunas situaciones de mucho riesgo en mi negocio. Yo tengo que estar ‘armado’ si se quiere, y encerrado, vendiendo con timbre, atendiendo con mucha cautela, mientras los delincuentes andan sueltos".

Monitoreo constante y desconfianza vecinal

Además de los elementos de defensa directa, las medidas de protección en hogares y locales se han intensificado. A las tradicionales rejas, alarmas y alambres de púa se suma el furor por los sistemas de monitoreo con cámaras de seguridad. No pocos trabajadores y comerciantes llevan en sus celulares aplicaciones para seguir minuto a minuto lo que ocurre en sus propiedades.

Estas grabaciones no solo sirven para intentar identificar a los delincuentes, sino también para descargar la bronca y visibilizar hechos que muchas times quedan en el silencio.

Paralelamente, los grupos de vecinos en WhatsApp se expanden, aunque operan con extrema cautela ante la sospecha constante de "infiltrados", reflejando un clima social donde la inseguridad ha roto los lazos de confianza.