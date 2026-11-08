El Papa León XIV reclamó cuidar la democracia

El papa León XIV brindó este domingo su primer mensaje en la Argentina, en el que llamó a defender la democracia, a “convivir en las diferencias” y reclamó fortalecer la educación y el cuidado a los ancianos y a los discapacitados.

“Hay que aprender a convivir, más allá de las diferencias”, desató el Santo Padre en un discurso en el Palacio Libertad.

El obispo de Roma señaló “cuánto puede crecer un pueblo cuando las diferencias se convierten en ocasión de diálogo y encuentro”.

“Quien ejerce la autoridad tiene el deber de actuar con prudencia, reconocer los límites del poder que le ha sido confiado y orientar sus decisiones hacia el bien de toda la comunidad”, subrayó León XIV.

“La economía debe estar al servicio de la persona y no la persona al servicio de la economía. Argentina posee muchos recursos humanos; hacer fructificar esas riquezas exige prestar atención a los jóvenes. Una nación debe preguntarse seriamente en qué ha fallado cuando sus jóvenes tienen que abandonar sus tierras para realizar sus sueños”, enfatizó el Pontífice.

Además, pidió defender la vida de los que están “por nacer”, y sostuvo: “Antes de preguntarnos qué mundo les dejaremos a los que están por venir, debemos reconocer su dignidad hacia las generaciones venideras comienza a acoger la vida desde sus primeros instantes”.

En el inicio de su mensaje, se refirió al papa Francisco y afirmó: “Mi llegada a esta tierra tiene un significado particular. Durante 12 años la Iglesia universal escuchó la voz de un pontífice argentino que llevó consigo en la memoria y el corazón, los lugares, las personas y la fe que aquí recibió”.

“Hoy recorro el camino inverso y vengo a la patria donde el papa Francisco comenzó una historia que después habría de entrelazarse con toda la iglesia”, indicó.

Agencia Noticias Argentinas.