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Nubes, inestabilidad y menos calor para el inicio de la semana

El cielo puntano estará cubierto durante buena parte del inicio de la segunda quincena de noviembre. Las temperaturas oscilarán entre los 13 grados de mínima y los 27 de máxima. Llovió en Nueva Galia, La Florida y Mercedes.

Por redacción
| Hace 4 horas

Al final, el alerta por lluvias fuertes pronosticadas en toda la provincia se cumplieron a medias y la madrugada del lunes 16 de noviembre pasó con muchos nubarrones, amenazas latentes y la baja de la temperatura. Para el resto de la jornada se espera que la situación continúe en esa tónica.

 

 

En Nueva Galia cayeron 15 milímetros de lluvia y fue la localidad donde más se sintieron las tormentas en la provincia. En La Florida los registros alcanzaron los 12 milímetros y en Villa Mercedes, los 10.Fueron las localidades donde las lluvias se presentaron con firmeza.

 

 

El lunes se estima que cielo estará de mayor a parcialmente nublado, con probabilidad de lluvias y tormentas aisladas en gran parte de la provincia, aunque cada tanto saldrá el sol, lo que hará que las máximas se establezcan altas, cerca de los 27 grados. El viento comenzará leve en direcciones variables y por la mañana se orientará hacia el sureste.

 


 

El martes, la Red de Estaciones Meteorológicas anuncia buen tiempo, con un leve descenso de las temperaturas y el cielo nublado, aunque con baja probabilidad de precipitaciones. Se esperan mínimas de 13 grados y máximas de 27, con vientos del sur.

 

 

La inestabilidad continuará el miércoles con temperaturas similares, que se extenderán hasta el jueves, cuando el viento podría ser otro protagonista.

 

 

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