Una serie de fuertes cuestionamientos apunta contra el funcionamiento de la Delegación San Luis de la Dirección Nacional de Migraciones, a raíz de las extensas demoras administrativas que atraviesan distintos expedientes vinculados a residencias, ciudadanía y reunificación familiar.

Según testimonios que fueron recopilados por El Diario de la República, los tiempos de espera se extienden durante años sin movimientos concretos, generando serias complicaciones en la vida cotidiana de quienes aguardan regularizar su situación documental en la provincia.

Una persona extranjera radicada en San Luis—cuya identidad se mantiene en reserva por expreso pedido ante el temor a posibles represalias administrativas que puedan perjudicar el curso de los expedientes— describió un escenario de parálisis burocrática que, asegura, se arrastra desde hace tiempo, pero que se agravó tras recientes modificaciones en los circuitos administrativos.

“Cuando llegué a la provincia por una oportunidad académica y profesional, tenía que renovar el documento todos los años hasta cumplir los tres de residencia consecutiva para acceder a la permanente. El trámite demoraba tanto que el plástico me llegaba ya vencido junto con el nuevo; incluso en una oportunidad tuve que apurar la gestión de urgencia porque debía viajar al exterior por compromisos laborales y no podía salir del país sin documentación”, relató la fuente en diálogo con este medio.

Expedientes paralizados y falta de capacitación

Más allá de las demoras en las renovaciones temporarias, la preocupación actual se concentra en gestiones de mayor alcance, como los pedidos de ciudadanía y de reunificación familiar. De acuerdo con el testimonio, existen trámites iniciados ante la sede puntana que en febrero próximo cumplirán dos años sin registrar avance alguno.

“Cuando uno va a consultar de manera presencial o escribe para pedir información, la respuesta habitual es que en la delegación no están capacitados para resolver las nuevas modalidades y que todo depende de lo que contesten desde Buenos Aires. Implementan cambios administrativos sin preparación previa y los expedientes quedan completamente frenados”, señaló.

Incertidumbre cotidiana y canales sin respuesta

El estancamiento burocrático impacta de lleno en gestiones esenciales para cualquier ciudadano, como la posibilidad de tramitar o renovar la licencia de conducir, realizar operaciones bancarias o acreditar identidad vigente ante distintos organismos.

A la falta de definiciones se suma, según denuncian los afectados, la dificultad para acceder a canales efectivos de comunicación. “Te derivan a un canal único de contacto por correo electrónico que a veces responden y a veces no. En cuanto a la atención, los tratos son dispares: por momentos son cordiales y en otros te dejan esperando sin motivo. Es muy angustiante vivir sin documentos vigentes mientras todo queda sujeto a una respuesta que nunca llega; sentimos que juegan con esa necesidad y que si no hay presión externa, el sistema directamente no reacciona”, concluyó.