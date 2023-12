La delegación de San Luis brilló en el Nacional de Pesas

El Nacional de Pesas finalizó con una gran actuación del equipo provincial, que representó a la Asociación de Pesas San Luis. El torneo se desarrolló en el Cenard (Centro Nacional de Alto Rendimiento Deportivo) en Buenos Aires, y de 12 puntanos y puntanas hubo 8 que hicieron podio, para un total de 29 medallas ganadas, de las cuales 9 fueron de oro, 12 de plata y 8 de bronce.

En levantamiento olímpico existen las modalidades de envión, arranque y el total olímpico. Cada especialidad entrega una medalla por categoría.

De los 8 pesistas con medallas, sobresalieron 6 del Campus de la Universidad de La Punta, orientados por los profesores Mauricio Sosa y Anahí Morales.

Tiago Dieguez, en división Sub 17 hasta 61 kg, rescató tres medallas: fue bronce en arranque (se levanta la barra desde el suelo hasta por encima de la cabeza en un solo movimiento), plata en envión (se lleva la barra desde los hombros hasta por encima de la cabeza en dos movimientos separados) y bronce en total olímpico (suma de ambos).

Gabriel Cichinni, Sub 17 hasta 73 kg, fue plata en arranque, bronce en envión y plata en total olímpico.

Mera Mitjhi, más de 81 kg, compitió en dos divisiones: Sub 17 y Sub 20, y en ambas brilló. Fue medalla de oro por duplicado en arranque, envión y total olímpico.

Luz Alba Ojeda, en más de 87 kg, en Sub 20 fue plata en arranque, plata en envión y plata en total olímpico.

Ian Albornoz, Sub 17 más de 109 kg, fue plata en arranque, envión y total olímpico.

Por su parte, Martín Mera, en Sub 15 hasta 102 kilos, logró el oro en envión, arranque y total olímpico.

Además de los deportistas del Campus, la pesista Estefanía González, que desarrolla el parapowerlifting en la ULP, fue árbitra nacional en la competencia.

En tanto, Martina Escudero, de la Escuela Arranque y Envión de San Luis, en Sub 15 sumó triple medalla de bronce en envión, arranque y total olímpico

Y Álvaro Matricardi, de la escuela Aura de Villa Mercedes, compitió en Sub 15 y Sub 17. En Sub 15 fue plata en envión, arranque y total olímpico; y en la división superior ganó medalla de bronce en arranque y en total olímpico.