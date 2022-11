Tiago Dieguez consiguió seis medallas para San Luis

El pesista puntano Tiago Dieguez se transformó en la gran estrella local del primer día de competencia del Nacional de Pesas que se realiza en el Campus de la Universidad de La Punta, al colgarse en el pecho seis medallas (2 de plata y 4 de bronce), gracias al poder y a la técnica de su levantamiento.

El deportista de la escuela federada de levantamiento olímpico del centro de alto rendimiento deportivo de la ULP brilló en Sub 17 y en Sub 20, las dos divisiones a las que había clasificado en las instancias regionales.

En Sub 17 fue medalla de plata en arranque, bronce en envión y plata en total olímpico (suma de los dos).

Y en Sub 20 fue bronce en las tres modalidades.

"Es mi segundo Torneo Nacional; el año pasado en el Cenard había competido en Sub 15 y conseguí el tercer puesto, por lo que este torneo me encontró con un poco de experiencia", dijo el joven talento del Campus de tan solo 16 años, y agregó: "Tener este torneo acá en San Luis es una enorme emoción. Es la primera vez que mi familia me viene a ver a un Nacional y eso es impagable".

No fue poca la hinchada que tuvo Tiago. Su familia está compuesta por 9 hermanos, papá y mamá, a los que se les cayó alguna lágrima por el resultado.

Los oros en la categoría quedaron para Tobías Ruiz Díaz de la Federación Bonaerense y la discusión mano a mano por la plata y el bronce fue con Julio Agustín Buffa de la Asociación Tucumana.

En el torneo hay 23 federaciones y más de 250 deportistas, entre competidores y entrenadores, que trabajaron todo el año para esta cita.

"Este es un logro también de mis entrenadores Mauricio Sosa y Anahí Morales, como de todo el personal del Campus que tanto nos ayudan", cerró Tiago.

Hoy compite Lautaro Salazar y el viernes será el turno para Luz Alba, Ian Albornoz y Martín Mera, todos representantes del Campus y de San Luis en esta competencia.