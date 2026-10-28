Récord nacional y podio para San Luis en el Torneo Dos Naciones

El levantamiento olímpico de pesas de San Luis vivió una jornada histórica en Mendoza durante el Torneo Internacional Dos Naciones Argentina–Chile. La competencia, desarrollada en las instalaciones de Jäger Fitness bajo la organización del Club Murialdo Cueva, reunió a representantes de Mendoza, San Juan, San Luis y distintas regiones del país vecino.

La gran figura de la jornada fue Mitjhi Mera, atleta del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de la Universidad de La Punta, quien se consagró campeona en la categoría de más de 86 kg. Con registros de 86 kg en arranque y 129 kg en envión, alcanzó un total olímpico de 215 kg.

Mujer de acero. Las pesas tuvieron sello puntano. Foto: gentileza Mauricio Sosa.

Su último intento de envión marcó un hito sin precedentes: se convirtió en la primera mujer de San Luis en establecer un récord nacional en esta disciplina. Además, el resultado le aseguró el pasaje al Campeonato Nacional —que se disputará del 22 al 29 de noviembre en Concordia, Entre Ríos— tanto en categoría Sub-20 como en Mayores Absoluta.

Sonrisa total. La felicidad y el logro tras el esfuerzo y la disciplina. Foto: gentileza Mauricio Sosa.

El certamen también dejó otros clasificados al certamen nacional. Agustín Escudero Lacoste, representante del CARD, logró la marca mínima tras registrar 107 kg en arranque y 137 kg en envión (244 kg en total). En tanto, Gastón Prado y Carolina Morán cumplieron los requisitos para sumar rodaje en instancias clasificatorias.

A nivel colectivo, la representación puntana, encabezada por la Asociación de Pesas de San Luis, se subió al podio al finalizar en el tercer puesto por equipos, a solo tres puntos de San Juan. La actuación cobra aún mayor valor al tratarse del conjunto con menor cantidad de atletas entre las seis delegaciones participantes.

La comitiva provincial estuvo conformada por deportistas de distintos puntos del territorio: Camila Apezteguía y Carolina Morán (Merlo); Gastón Prado (AY Levantamiento); Luz Ojeda, Agustín Escudero Lacoste y Mitjhi Mera (CARD - ULP); y Tiago Diéguez (Romero Brest). La delegación contó con la fiscalización de Anahí Morales y la capitanía de Mauricio Sosa.