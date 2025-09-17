Un oro y dos bronces para San Luis: brillante desempeño en JADAR 2025

Jóvenes puntanos dejaron un sello clave en Rosario, en los Juegos de Alto Rendimiento Argentino (JADAR 2025): lograron tres podios bajo la conducción del entrenador Mauricio Sosa. Su desempeño, marcó la clave de un proceso lleno de constancia, sacrificio, entrega y pasión por el levantamiento de pesas.

Postales de un encuentro donde se respiró disciplina y pasión por el deporte. Foto: gentileza.



De acuerdo a lo que informó Sosa en diálogo con El Diario de la República, en la categoría +86 kg, Haydeé Mera Mitjhi se coronó como campeona nacional con una marca de 83 kg en arranque, 108 kg en envión y un total olímpico de 191 kg. La medalla de oro brilló en lo más alto.

San Luis estuvo en el podio. Foto: gentileza.



A su vez, Tiago Emir Dieguez, en la división hasta 71 kg, logró el tercer puesto tras registrar 92 kg en arranque, 120 kg en envión y un total olímpico de 212 kg.

San Luis trajo una medalla de oro. Foto: gentileza.



Por otro lado, en la categoría hasta 94 kg, Agustín Escudero Lacoste se quedó con el tercer lugar, logrando 101 kg en arranque, 126 kg en envión y un total olímpico de 227 kg.

El levantamiento de pesas tiene grandes atletas en San Luis. Foto. gentileza.



"Este es un paso muy importante para el desarrollo de levantamiento de pesas en San luis. Los resultados reflejan el trabajo sostenido y el potencial de nuestros deportistas. Estamos orgullosos, con la mirada puesta en seguir creciendo", expresó el entrenador.

La fuerza del oro. Foto: gentileza.



"Cuando uno planifica, persigue resultados que a veces llegan, a veces demoran y en otras oportunidades hay que redireccionarlos. Pero siempre la clave es el proceso de aprendizaje, de experiencias que nos deja. Esto de los JADAR, en Rosario, demuestran que confiamos en el proceso que habíamos hecho y fue una forma de reencontrarnos con los atletas que nos acompañan desde hace años. Me pone muy contento que estos atletas hayan representado a la provincia y que hayan conseguido podio. Le agradezco a las familias que están siempre acompañando y a la Asociación de Pesas, que está siempre en el corazón del movimiento deportivo. Gracias a los atletas, que nos llenan de orgullo. Gracias por lo que nos hicieron vivir", remarcó.



Por otro lado, Alejadro Dieguez, papá del atleta Tiago, subrayó la alegría de todo lo que se vivió, que en su caso lo palpitó a la distancia ya que por cuestiones laborales no pudo acompañar en el viaje. Destacó el desempeño de los tres atletas que representaron a San Luis.

Fuerza pura. San Luis tuvo un desempeño clave. Foto: gentileza.



"La vienen luchando hace tiempo. Mi hijo ha participado en 3 nacionales, y en los 3 ha hecho podio. El año pasado tuvo un accidente, hizo demasiada fuerza, se quedó sin oxígeno y se desmayó. Estuvo parado un par de meses, volvió y llegó a hacer podio con bronce de nuevo. Siempre estoy orgulloso de mi hijo", dijo.



Con todo este despliegue, la delegación puntana cerró su participación con un balance positivo, reafirmando el crecimiento de las pesas en la provincia y su proyección en el ámbito nacional e internacional.

