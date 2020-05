"La Montaña" Björnsson de "Juego de Tronos" marcó un increíble récord mundial

El actor y fisicoculturista islandés Hafþór Björnsson estableció el sábado un récord mundial de peso muerto al levantar 501 kilogramos (1.104 libras) en el gimnasio Thor’s Power Gym de Islandia.

Björnsson, mejor conocido por su interpretación de Ser Gregor “La Montaña” Clegane en la popular serie de televisión de HBO “Juego de Tronos”, rompió el récord previo del británico Eddie Hall, quien en 2016 se convirtió en el primer hombre en levantar 500 kg.

.@ThorBjornsson_ HAS DONE IT!



He just deadlifted 1,104 pounds, setting a new world record 😮💪 #TheOcho pic.twitter.com/YQzO5ULZ3S