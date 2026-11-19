En toda la República Argentina se llevará adelante el 19N, el Grito Global contra las Violencias Sexuales en las Infancias y Adolescencias, y en la ciudad de San Luis la convocatoria es en Plaza Pringles, a las 17:00, organizada por el Colectivo Yo Sí Te Creo, de la Campaña contra ASI y SAP.

Como cada año, la jornada busca pronunciarse frente a las violencias sexuales contra niñas, niños y adolescentes, compartir información, intercambiar experiencias, seguir construyendo herramientas y sostener una lucha que necesita del compromiso de toda la sociedad.

Durante el encuentro se conversará sobre el abuso sexual en las infancias y adolescencias, sus manifestaciones y las herramientas para actuar frente a estas situaciones, y se entregará un pequeño material con el ABC de qué hacer ante una situación de abuso sexual, con información y orientaciones sobre dónde acudir y cómo actuar dentro del territorio de San Luis.

Se realizará una actividad colectiva de confección de pañuelos rojos, con tijeras, papel crepé y telas para recortar, armar y compartir con quienes circulen por la plaza, se dará lectura a un manifiesto sobre las violencias sexuales y la necesidad de respuestas institucionales, prevención y justicia, se escucharán poesías en las voces de narradoras que compartirán sus palabras y su sensibilidad, se pondrá a disposición un Buzón para escritos, para esas palabras que cuestan ser dichas en público, para dejar preguntas, dudas, consultas o compartir alguna situación que no resulte fácil contar, y se dará apertura al Registro Federal y Territorial de Abusadores y Violentadores Sexuales, una iniciativa que comienza a impulsarse en distintos territorios argentinos.

Si no se puede participar presencialmente, también se puede sumar a la convocatoria global subiendo una imagen con un pañuelo rojo, compartiendo una imagen que represente la lucha del 19N, publicando un texto, una reflexión o un mensaje con #19N #YoSiTeCreo, o compartiendo las publicaciones e imágenes del Colectivo, porque cada gesto, cada imagen y cada palabra que contribuya a visibilizar esta lucha suma.

La invitación es a sumarse, acompañar y participar, a llevar la duda, la consulta, la sugerencia o la denuncia, con un pedido central que atraviesa toda la jornada: necesitamos prevención, políticas públicas y justicia, para que el grito de nuestro territorio llegue a todas partes.