Preocupación por las "cuentas en rojo" en la Municipalidad de Fraga. Foto: Municipalidad de Fraga.

Un marcado malestar atraviesa a comerciantes, proveedores y emprendedores de Fraga ante la emisión de cheques sin fondo por parte de la Municipalidad local, una situación que volvió a encender las alarmas sobre el manejo financiero de la comuna.

Los valores devueltos por falta de disponibilidad generan incertidumbre en el sector comercial y obligan a quienes venden o prestan servicios a iniciar gestiones y trámites para intentar recuperar el dinero o lograr el recambio de los documentos.

De acuerdo con la información recabada, entre los comprobantes recientes que resultaron rechazados figura uno por un monto de $2.252.000. A la demora en el cobro —que en algunos casos supera las dos semanas desde el rechazo bancario— se suma la queja por la falta de respuestas o contactos formales por parte de la administración municipal para explicar el inconveniente y brindar una solución rápida.

Varios de los afectados señalan que montos de esa magnitud representan un impacto fuerte en medio de un escenario económico complejo y de ventas retraídas, especialmente para negocios y talleres que dependen de esos ingresos para sostener su actividad cotidiana.

Pese al enojo y la preocupación, los damnificados coinciden en que lo último que desean es llegar a un pleito judicial, por lo que priorizan las vías administrativas y el diálogo para destrabar los pagos.

El episodio reaviva una problemática que ya había generado ruido meses atrás en la localidad, cuando comenzaron a circular versiones y documentación sobre órdenes de pago y valores emitidos por el municipio que no podían hacerse efectivos.

En distintos sectores de la comunidad se plantean interrogantes sobre la administración de los recursos públicos y se menciona la necesidad de que los organismos de control, como el Tribunal de Cuentas de la Provincia, pongan la lupa sobre el estado de las cuentas comunales.