Barracas Central se dio el gusto de dejar a River afuera de los playoffs

Barracas Central se quedó con el triunfo 3-2 frente a Atlético Tucumán en uno de los partidazos de la undécima fecha en la Zona B del Torneo Clausura 2026, que se definió en la última jugada y terminó desplazando a River de los play-offs.

Los goleadores que dieron vuelta el partido para el "Guapo" fueron Enzo Taborda, a los 13 del segundo tiempo, y Nicolás Orsini, con doblete a los 30 y 48 minutos finales; mientras que Nicolás Laméndola abrió el marcador para el "Decano" y Maximiliano Villa puso el empate parcial a los 45 minutos del complemento.

En el anterior partido, Atlético Tucumán perdió por la mínima, 1-0 ante Aldosivi en Mar del Plata; mientras que Barracas Central terminó de la misma manera y con el mismo resultado, pero frente a Independiente Rivadavia en condición de local.

En la próxima fecha, Atlético Tucumán deberá visitar a Gimnasia y Esgrima La Plata en el “Bosque”, el viernes 9 de octubre; por su lado, Barracas Central deberá recibir a Huracán en el estadio Claudio “Chiqui” Tapia.

Hicieron negocio

Newell’s no supo imponerse de local e igualó sin goles frente a Lanús en Rosario en el partido pactado de la undécima fecha en la Zona A.

El encuentro se disputó en el estadio Marcelo Bielsa donde, sin emociones, rescataron un punto inteligente cada uno, que deja al “Grana” en la sexta posición y a la “Lepra” en la séptima, en zona de clasificación a los play-off con por encima de Independiente de Avellaneda por diferencia de goles ya que los tres se mantienen con 17 unidades.

En la anterior fecha, Newell’s consiguió una importante victoria ante Platense por 1-0 en Vicente López; mientras que Lanús viene de perder frente a Huracán por 2-1 en condición de local.

En la próxima fecha, Newell’s deberá visitar a Gimnasia y Esgrima de Mendoza el lunes 12 de octubre en el estadio Víctor Antonio Legrotaglie; por su lado, Lanús tendrá que recibir a Vélez Sarsfield en el recinto Néstor Díaz Pérez, ubicado en el barrio homónimo al nombre del club.

Goleada del "Halcón"

Defensa y Justicia goleó 3 a 0 a San Lorenzo, como local, en un partido disputado en Florencio Varela.

El local se impuso con goles de Jeremías Lucco, David Martínez y David Barbona, todos en el primer tiempo.

De esta manera, el “Halcón” quedó como escolta del Grupo A con 21 unidades, a cuatro del líder Instituto. En tanto, el “Ciclón” se ubica sexto con 11 puntos, a cinco de entrar a la zona de playoffs.

Con esta derrota, San Lorenzo llegó a la segunda consecutiva, tras el 2 a 0 en contra en el clásico contra Boca. Además, de los últimos seis partidos, solamente ganó uno (ante Talleres de Córdoba el pasado 5 de septiembre).

El panorama es completamente distinto para Defensa y Justicia, que se acomodó como escolta de Instituto en el Grupo A con 21 unidades, cuatro menos que el elenco cordobés. De hecho, superó la línea de Boca (20), que le había ganado a Unión el día anterior.