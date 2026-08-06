Plan TuBi: de la promesa saludable a un "festín" de reventa en redes sociales

El Plan TuBi, impulsado por la gestión de Claudio Poggi como una supuesta apuesta por la sustentabilidad y la educación, vuelve a quedar en el centro de la polémica. Lejos de cumplir un fin social o pedagógico, la iniciativa pone de manifiesto la impericia de una política pública obsoleta que no responde a las verdaderas necesidades de los estudiantes.

La realidad en las calles dista mucho del discurso oficial. En las ciudades y localidades, el complejo escenario del tránsito y los crecientes hechos de inseguridad impiden que los jóvenes puedan utilizar las bicicletas de forma cotidiana. Como consecuencia, las unidades terminan siendo almacenadas o, en la mayoría de los casos, comercializadas de inmediato.

Actualmente, los grupos de compra y venta en redes sociales muestran un verdadero "festín" de rodados TuBi. Mientras los modelos más recientes entregados a estudiantes secundarios son ofertados a un promedio de $170 mil pesos a los pocos días de ser recibidos, versiones de ediciones anteriores —como las clásicas celestes estilo mountain bike o las universitarias— cotizan desde los $50 mil y $70 mil pesos respectivamente.

A este fracaso en la implementación se le suman los cuestionamientos sobre el uso de los recursos públicos. El programa arrastra desde el año pasado señalamientos por presuntos sobreprecios que ubican el costo por unidad calculado por el Gobierno en torno a los $625.000, un valor que duplica holgadamente los precios promedio de mercado de rodados equivalentes, estimados por debajo de los $300.000.

Entre sospechas de negociados y un evidente rédito proselitista, la dinámica del plan vuelve a repetirse sin cambios: el Estado invierte millonarias sumas en un proyecto inservible y, a los pocos días de la entrega, las bicicletas pasan directo de las manos de los alumnos a los portales de reventa.