Tutores de la Escuela Montessori reclaman la entrega de bicicletas para egresados

La frustración de los padres de alumnos con discapacidad se hizo visible tras la finalización del ciclo lectivo 2025 en la Escuela Especial N° 6 “Dra. María Montessori” de Villa Mercedes. Según el testimonio de los afectados, los egresados de quinto y sexto grado no recibieron las bicicletas previstas en el Plan TuBi, “Mi Provincia en Bicicleta”, un programa provincial reactivado por el gobernador Claudio Poggi con la promesa de alcanzar al 100% de los estudiantes del último año.



“Mi hijo se recibió en la escuelita María Montessori y nunca hicieron entrega de ningún tipo de bicicleta, ni las comunes ni las especiales”, expresó uno de los padres damnificados. El tutor señaló que son solo siete los alumnos que egresaron en dicho periodo y que el equipo directivo ya había informado debidamente al Ministerio de Educación sobre la matrícula correspondiente. Asimismo, afirmó que desde hace varios años no se registran entregas de rodados en la institución.



El reclamo de la comunidad educativa apunta también a una marcada diferencia en el trato entre los distintos establecimientos escolares de la ciudad. “El gobernador ha entregado bicicletas en instituciones privadas donde las cuotas son elevadas y ahí los chicos las recibieron como corresponde. Con las escuelas de discapacidad hubo una discriminación total”, sostuvieron desde el entorno de las familias.



Durante el último año, el Gobierno provincial distribuyó más de 8.300 bicicletas en todo el territorio puntano y realizó actos masivos en Villa Mercedes, incluyendo entregas en el Complejo Molino Fénix y el Parque La Pedrera. Para la comunidad de la Montessori, el haber quedado excluidos de los listados antes de terminar el ciclo lectivo representa una grave falla de logística y de inclusión institucional.

