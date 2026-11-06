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Viaje apostólico

León XIV arribó a Montevideo y mantuvo su primer encuentro con Yamandú Orsi

El Sumo Pontífice comenzó en Uruguay una gira latinoamericana de 30.000 kilómetros. Mantendrá actividades oficiales en la capital antes de viajar a la Argentina y Perú.

Por redacción
| Hace 2 horas
El presidente uruguayo Yamandú Orsi recibió al papa León XIV. Foto: Ámbito Financiero.

El papa León XIV pisó suelo uruguayo este viernes 6 de noviembre a las 16:20, tras aterrizar en el Aeropuerto Internacional de Carrasco a bordo de un vuelo de ITA Airways procedente de Roma. En la propia terminal aérea fue recibido por el presidente Yamandú Orsi, dando inicio formal a una visita apostólica que se extenderá hasta el domingo 8 y que constituye la primera escala de un extenso periplo latinoamericano que también incluirá a la Argentina y Perú.

 

 

Tras el trayecto inicial, la comitiva se desplazó hacia Montevideo transitando por la rambla desde Carrasco hasta Kibón, punto donde la Iglesia local organizó la bienvenida junto a cientos de fieles. De acuerdo con el itinerario oficial difundido por el Vaticano, la agenda formal prevé el traslado en vehículo hasta la Plaza Independencia, donde a las 17:30 se llevará a cabo la ceremonia oficial de recepción en el principal espacio público de la capital oriental.

 

 

En la antesala de su llegada, la Santa Sede dio a conocer las reflexiones emitidas por el Papa durante el vuelo ante los 82 periodistas que lo acompañan. León XIV se refirió a las dudas que se habían generado en torno a la concreción del viaje a raíz de la intervención quirúrgica a la que fue sometido en el Hospital Gemelli para la extirpación de un tumor.

 

 

Al respecto, el Santo Padre despejó cualquier incertidumbre sobre su estado de salud: “Les confieso que desde el primer día no tuve ninguna duda: estaba convencido de que el viaje debía llevarse a cabo. Y estoy realmente contento, doy gracias a Dios y agradezco a los maravillosos asistentes médicos que están aquí hoy. Puedo decir que me siento bastante bien, ustedes son testigos de ello”.

 

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