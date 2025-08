Hospital Ramón Carrillo: denuncian despidos "en múltiples áreas"

Cuando el despido es un "diagnóstico", todo indica que el camino es al menos incorrecto. Cuando aquellos que se formaron para salvar vidas sufren los embates de un sistema con permanentes recortes, el rumbo es inviable. Cuando los que entregan su tiempo con vocación son "ninguneados" por firmas y sellos de escritorio, el contexto es un infierno. Así es la radiografía del Hospital Central "Dr. Ramón Carrillo", que enfrenta una grave crisis laboral.



Tristemente, no es novedad que el establecimiento atraviese "reestructuraciones". Desde hace tiempo que "cada dos por tres" se anuncian camadas de despidos. Esta vez, aseguran que los movimientos golpearon a una cantidad importante de trabajadores dañando sus economías, generando problemas en el propio sistema de salud y provocando una tensión insoportable en quienes "se salvan del ajuste" y siguen desempeñándose en el lugar.

Un drama que duele



Distintas fuentes que optaron por mantener en reserva sus identidades, aseguran que las desvinculaciones que se impulsan en el Hospital afectan no solo a contratados, como pasó en un momento, sino que alcanzan a empleados que están bajo el convenio colectivo de trabajo.



"Pobre gente, sufrir un despido sin causa. Además la forma. Llegan de viaje y el mismo día en que retoman sus actividades les dan la noticia, sin ninguna presentación formal ni nada, sin previo aviso", puntualizó una de las fuentes consultadas.



Según precisan, las acciones de ajuste se registran en múltiples sectores: licenciados, técnicos, ordenanzas, camilleros. No hay nadie que se salve de las cuestionadas acciones. "Se trata de profesionales, gente que estudió, que se formó, que lo da todo. Lo mismo con quienes no son profesionales pero entregan su máximo potencial en cada tarea. Varios son de San Luis, de acá, puntanos, y no los cuidan. No cuidan a nadie, ni a la gente de acá. No les importa nada", remarcaron.



Si bien las fuentes no pudieron especificar el número de despidos, aseguran que se trata de una cifra para nada menor. Y esa cantidad "irá creciendo", calculan. Al menos, nada les garantiza lo contrario.

También en Villa Mercedes



Recientemente inauguraron un ala renovada en el Policlínico Regional "Juan Domingo Perón" de Villa Mercedes. Pero mientras se impulsan medidas de ese tipo, al mismo tiempo la motosierra no tiene freno.



Ya despidieron a la jefa del servicio de Odontología, también a la subjefa. Con todas las movidas que hubo en el área, al establecimiento le queda un solo odontólogo de adultos.



Frente a estas circunstancias, claramente los perjudicados son, en primera instancia, los propios trabajadores. Pero la cadena se expande y la situación pega de lleno en los más inocentes: los pacientes, que luego tienen que sortear las impericias que provocan este tipo de medidas de recorte.